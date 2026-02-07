intervista a veronica raimo

«Volevo tornare a inventare. Temevo di restare imbrigliata nell’autofiction»

La scrittrice Veronica Raimo (foto di Carsten Zoltan)
Edoardo Vitale
07 febbraio 2026 • 07:00

La scrittrice è tornata in libreria con il suo nuovo romanzo, Non scrivere di me (Einaudi): la storia di un trauma quasi custodito dalla sua protagonista. «Non è stato facile raccontare una vittima per cui è difficile mostrare empatia, perché è lei la prima a non cercarla»

S. ha 35 anni quando scopre che Dennis May, l’uomo che 13 anni prima l’ha violentata, è morto suicida. Oggi fa la cameriera e ha imparato a vivere ritratta, camuffata, si tiene insieme con menzogne e rimossi. «Tutto quello che sono dipende da Dennis, è stato il mio alibi per dieci anni». S. sembra custodire il suo trauma, per rendere tollerabile la sua idea di amore. Ma a cosa serve questa ostinazione, ora che Dennis May è morto? Con Non scrivere di me (uscito ora per Einaudi), Veronica Raimo ra

Edoardo Vitale è uno scrittore. Gli straordinari (Mondadori 2024) è il suo primo romanzo.