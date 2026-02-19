I frutti della bellezza: la West-Eastern Divan Orchestra è ancora un segno di pace

È l’unica compagine orchestrale che riunisce musicisti israeliani e palestinesi. Un progetto nato a Weimar nel 1999 per iniziativa del direttore e pianista argentino Daniel Barenboim e dello scrittore statunitense di origine palestinese Edward W. Said, scomparso nel 2003. È uno spazio di cooperazione e vita condivisa che nonostante le critiche insegna molto al nostro presente