Anna Wintour lascia la direzione di «Vogue America». La comunicazione è stata fatta durante una riunione di redazione della rivista di moda più famosa e auratica del mondo. Però lei, che per tutta la sua straordinaria carriera ha coltivato il potere nella forma del controllo, lo fa a modo suo.

Wintour, infatti, diventa responsabile dei contenuti globali di Condé Nast e direttrice editoriale sempre globale (sul suo impero non tramonta mai il sole) di «Vogue», che vuol dire che vigilerà su tutte le edizioni internazionali, cosa che peraltro faceva già come Chief content officer mondiale di Condé Nast e direttore globale. Chi prenderà il suo posto, naturalmente sarà scelto/a da lei, ma non sarà direttore o direttrice: sarà «responsabile dei contenuti editoriali».

Così, Anna non dovrà più preoccuparsi di gestire una rivista in quella quotidianità che vede la carta stampata sempre meno interessante per le nuove generazioni (e di conseguenza per gli inserzionisti) che si informano sulla moda prevalentemente attraverso i canali social, ma dovrà solo ragionare sui massimi sistemi, esercitando sempre e comunque la sua influenza.

Purtroppo, dopo la morte di Franca Sozzani (dicembre 2016), direttrice di «Vogue Italia», l’unica che sia riuscita a competere con lei per carisma e intuito editoriale, sono mancate le voci che si ponessero in modo dialettico con lei per dare riposte radicali ai cambiamenti in atto. Così, l’eterna Anna decide di compattare le edizioni europee di Vogue affidando la direzione al fedelissimo Edward Enninful di «British Vogue» che ha guidato (ora non più) una schiera di coordinatori locali: per l’Italia Francesca Ragazzi, dal 2021.

Anna Wintour, già con il caschetto bombato con frangia e gli occhiali scuri, diventa direttrice di Vogue America nel 1988 in contemporanea con Sozzani, la sua prima cover è di novembre (sotto il segno dello scorpione, come lei): «Protagonista era la splendida modella australiana Michaela Bercu fotografata da Peter Lindbergh con lo styling di Carlyne Cerf de Dudzeele, - ricorda la Wintour, - Michaela indossava una giacca couture di Christian Lacroix, con una croce in rilievo, tutto molto Like a Prayer, e un paio di jeans Guess stonewashed. La giacca era in realtà parte di un abito, ma la gonna a Michaela non stava, era stata in vacanza a casa in Israele e aveva preso un po’ di peso. Non che importasse. Infatti, serviva a rafforzare l’idea di prendere la grandiosità inarrivabile della couture, e catapultarla nella vita reale, per vedere cosa sarebbe successo».

Cosa sarebbe successo mettendo a capo di «Vogue America», al posto di Grace Mirabella, una inglese molto ambiziosa, chiamata nuclear Anna per come era riuscita a rivoluzionare «British Vogue» facendola diventare la rivista da guardare e leggere? Così comincia l’era di Anna che, tranquilli, non è terminata: si è solo trasformata per fare in modo che tutto rimanga come prima.

Siamo ancora nel periodo d’oro delle riviste, quando l’informazione sulla moda, le collezioni presentate a Parigi o a Milano, si potevano leggere, e vedere solo sul supporto cartaceo. Valeva ancora quello che aveva scritto Barthes nel Sistema della moda (1967): «I vestiti sono oggetti relativamente significanti che entrano a far parte della moda nel momento in cui sono raccontati – semantizzati attraverso le immagini e le parole».

Wintour con accanto Grace Coddington come fashion editor e creative director, che con i suoi servizi porta avanti una idea di moda visionaria e anticipatrice, diventa il punto di riferimento per tutti. Come lo era stata la grande Diana Vreeland chiamata anche lei a ridare smalto a «Vogue America» negli anni Sessanta. Il personaggio di Miranda Richardson interpretato da Meryl Streep ne Il Diavolo veste Prada è plasmato su queste due smisurate personalità, quella di Diana e quella di Anna. Con un risultato molto realistico. Specialmente negli eccessi.

Rivedere la serie Kingdom of Dreams su Sky è utile non solo per capire come si è andata strutturando la moda dopo l’esplosione degli anni Ottanta e la progressiva internazionalizzazione con il formarsi dei due poli del lusso LVHM e Kering, ma anche quanto Wintour abbia contribuito a definirne i contorni e i protagonisti, spingendo nelle direzioni creative autori di grande talento come John Galliano, Marc Jacobs, Alexander McQueen, ma anche creando il mito della moda inglese e promuovendo gli autori americani.

Dopo la pandemia, la mostra del Costume Institute al Metropolitan Museum di New York, quella che tutti gli anni fa parlare di sé per il grande evento che diventa una sorta di ballo in costume a tema (il Met Gala) di cui lei è regina incontrastata, è stata dedicata alla celebrazione della moda americana. Wintour deve molto a quel pezzettino immenso degli Stati Uniti che è New York, ed è grata a quel mondo.

E d’altronde, l’ala del Met che ospita la fashion collection è diventata l’Anna Wintour Costume Center (sembrano essersi dimenticati del lavoro apripista di Vreeland fra gli anni Settanta e gli anni Ottanta, o di quello straordinario critico e curatore che è stato Richard Martin, direttore fino alla sua prematura scomparsa nel 1999). Ribadiamolo: Wintour c’è, non è andata da nessuna parte.

© Riproduzione riservata