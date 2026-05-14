Un romanzo su una tradwife che ci parla della struttura del tempo

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Il tempo scorre in maniera lineare oppure procede ciclicamente? È una domanda da filosofi ma è anche forse una delle questioni più interessanti che si trovano al centro di Yesteryear, romanzo di Caro Claire Burke uscito il 7 aprile negli Stati Uniti, già opzionato da Amazon per adattarlo sullo schermo, con Anne Hathaway come interprete e produttrice, in arrivo in Italia per Neri Pozza all’inizio del 2027. Yesteryear ha generato quello che in inglese si chiama “buzz”, letteralmente ronzio di opin