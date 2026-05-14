Un romanzo su una tradwife che ci parla della struttura del tempo

Yesteryear di Caro Claire Burke racconta la storia di un’influencer cristiana che vive con il marito e cinque figli in una fattoria in Idaho che quando apre gli occhi una mattina si trova sempre nel suo ranch, ma nel 1855, a vivere la vita da donna “tradizionale” in un senso un po’ più estremo di quello che si usa su internet nel 2026. Una premessa geniale (che però non basta)
Il tempo scorre in maniera lineare oppure procede ciclicamente? È una domanda da filosofi ma è anche forse una delle questioni più interessanti che si trovano al centro di Yesteryear, romanzo di Caro Claire Burke uscito il 7 aprile negli Stati Uniti, già opzionato da Amazon per adattarlo sullo schermo, con Anne Hathaway come interprete e produttrice, in arrivo in Italia per Neri Pozza all’inizio del 2027. Yesteryear ha generato quello che in inglese si chiama “buzz”, letteralmente ronzio di opin