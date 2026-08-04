Yuk Hui: «Il capitalismo tecnologico ha creato un vuoto identitario»

Il professore della Erasmus University di Rotterdam è autore del saggio Post-Europa: «Bisogna superare i nazionalismi ma anche trovare nuove risposte allo sradicamento»
In che modo ripensare l’identità sovranazionale per prevenire le derive autoritarie e nazionalistiche? Uno dei più interessanti filosofi della tecnologia contemporanei i cui libri sono stati tradotti in oltre dieci lingue, Yuk Hui, professore di Filosofia alla Erasmus University Rotterdam, coordinatore del Research Network for Philosophy and Technology contrasta l’idea di una patria originaria a cui attingere. Nel suo ultimo libro Post-Europa (Castelvecchi Editore) analizza come il mito nazional