L’Intervista

Zerocalcare: «Pensavo di poter fare il megafono di istanze collettive. Ora non ci riesco più»

Michela Rossifumettista
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10 settembre 2026 • 07:00

Il noto fumettista firma la copertina di settembre di Finzioni, il mensile culturale di questo giornale, in cui si tratta la pressione esterna di giustificare continuamente la nostra incertezza. «Anche solo pensare di essere in grado di farmi interprete su alcuni temi ha generato una malsana aspettativa su di me»

Zerocalcare (Michele Rech) firma la copertina di settembre di Finzioni. Tra i fumettisti più incisivi del panorama italiano, ha conquistato un pubblico vastissimo fondendo autobiografia e impegno politico, dall’esordio con La profezia dell’armadillo alla candidatura allo Strega per Dimentica il mio nome. Firma anche delle celebri serie animate Netflix Strappare lungo i bordi, Questo mondo non mi renderà cattivo e la recente Due Spicci (2026). A distanza di un po’ di mesi dall’uscita della terza

Michela Rossi
Michela Rossi
Michela Rossifumettista

Michela Rossi è una fumettista, illustratrice e art director. Dopo aver partecipato a due antologie a fumetti, La Rabbia (Einaudi Stile Libero, 2016) e Sporchi e subito (Feltrinelli Comics, 2020), nel 2021 ha esordito con la sua prima graphic novel, intitolata Prima di tutto tocca nascere (Feltrinelli Comics), con cui nel 2022 ha vinto il Premio nuovi talenti al Romics.
Dal 2021 collabora con il quotidiano Domani come fumettista ed editor della sezione fumetti di Finzioni e degli illustratori dell’inserto Cibo.
Nel 2023 ha pubblicato la sua seconda graphic novel, In un soffio (Oblomov Edizioni), e nello stesso anno ha vinto il Gran Guinigi al Lucca Comics and Games per la miglior iniziativa editoriale, grazie alla sua curatela dei fumetti su Domani.
Ha scritto articoli e interviste per Domani e Vogue Italia, e ha collaborato come illustratrice e fumettista con Left, Linus, Gambero rosso, Cosmopolitan e Rolling Stone. 
Dal 2024 insegna Sociologia della comunicazione all’interno del corso di Illustrazione e Animazione presso lo Ied di Roma.
(foto di: Antonio Cama)