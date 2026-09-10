Zerocalcare: «Pensavo di poter fare il megafono di istanze collettive. Ora non ci riesco più»

Il noto fumettista firma la copertina di settembre di Finzioni, il mensile culturale di questo giornale, in cui si tratta la pressione esterna di giustificare continuamente la nostra incertezza. «Anche solo pensare di essere in grado di farmi interprete su alcuni temi ha generato una malsana aspettativa su di me»

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Zerocalcare (Michele Rech) firma la copertina di settembre di Finzioni. Tra i fumettisti più incisivi del panorama italiano, ha conquistato un pubblico vastissimo fondendo autobiografia e impegno politico, dall’esordio con La profezia dell’armadillo alla candidatura allo Strega per Dimentica il mio nome. Firma anche delle celebri serie animate Netflix Strappare lungo i bordi, Questo mondo non mi renderà cattivo e la recente Due Spicci (2026). A distanza di un po’ di mesi dall’uscita della terza