Credo che la citabilità di qualcosa – un film, un libro, una serie – sia un buon metro per valutarne la la qualità. Possiamo tutti recitare a memoria l’incipit di Orgoglio e pregiudizio o di Anna Karenina, la fine del Grande Gatsby, ma pure infinite battute di Boris, che ben più della Bibbia tornano utili in numerose circostanze della vita.

Non saprei quantificare tutte le volte che ho detto «ma chi è sta zinnona?», né quante volte ho suggerito alle mie amiche di «non fare la Carrie» (Bradshaw, naturalmente, ma il bello dei classici è che non c’è bisogno di specificare). Tra i prodotti più recenti che sono entrati nel mio lessico famigliare c’è sicuramente Inside di Bo Burnham, film realizzato per Netflix in autogestione, durante il lockdown, dall’attore comico allora trentenne, per il quale ho più volte scomodato il termine “genio” e a cui penso, a distanza di anni, con cadenza almeno settimanale.

Dalla parte dei buoni

Tra i molti momenti più citabili di quell’ora e mezza assolutamente perfetta, c’è uno sketch in cui Burnham è protagonista di una finta intervista pensosa in bianco e nero, nei panni di un consulente social per i brand. «La domanda non è “cosa stai vendendo” o “che servizio stai fornendo”. La domanda è “quale causa difendi? Chi sei, Bagel Bites?», dice questo personaggio in infradito che prende troppo sul serio il suo lavoro, al punto che anche i Bagel Bites, tra i più ridicoli degli snack americani, devono identificarsi in qualche battaglia.

Vizio contemporaneo se mai ce n’è stato uno, quello di appiccicarsi addosso un’etichetta per segnalare al mondo (a Instagram, ai tuoi amici, a tua mamma) che stai dalla parte dei buoni. Ci ho ripensato di recente, quando a casa della mia famiglia ho trovato il freezer pieno di gelati Sammontana, azienda che, a differenza di altre dedite alla produzione di panna e cioccolato, non sostiene Israele, mi ha spiegato mia madre.

Informazione che senza dubbio mi fa gustare un Cinque stelle con la coscienza più pulita, ma che solleva anche ulteriori domande. Di che sostegno stiamo parlando? A qualcuno risulta che il Cucciolone sia il gelato ufficiale dell’esercito israeliano? E in generale mi chiedo: chi stila queste liste di marchi buoni e marchi cattivi? Fino a che punto ha senso il boicottaggio? E a cosa serve?

Cosa si può fare?

Quest’ultima domanda mi affligge da sempre, o almeno da quando ho iniziato a maturare una coscienza politica. Cosa si può fare? Con quale beneficio? Ahimè negli anni ho spesso constatato che niente serve a niente e pure se mi piacerebbe essere ancora quella che manifestava per le giuste cause e frequentava le case occupate nella speranza di salvare il mondo un presidio alla volta, mi sono spesso trovata a pensare che è proprio vero che si nasce incendiari e si muore pompieri.

Così, mentre diventavo un po’ meno povera e molto più cinica, decidevo che la donazione di soldi sarebbe stato il modo migliore, o almeno migliore per me, per rendermi utile e sentirmi a posto. Ma sei davvero buono se non lo comunichi al tuo pubblico (a Instagram, ai tuoi amici, a tua mamma)?

Anche per questo ho provato un moto di solidarietà nei confronti di Emanuela Fanelli, che da conduttrice della Mostra del Cinema che si sta svolgendo a Venezia in questi giorni, ha detto di non aver intenzione di parlare di quello che sta succedendo a Gaza sul palco del festival, che l’avrebbe imbarazzata dire due parole sbrigative sulla sofferenza di un popolo per poi tornare a fare il suo lavoro di presentatrice, con i suoi abiti costosi, coperta di gioielli.

Una dichiarazione per cui, come era prevedibile, è stata messa in croce come se fosse lei in persona a bombardare gli ospedali di Gaza.

L’importanza del contesto

Io non lo so se avere un palcoscenico o un ruolo sottoposto all’attenzione pubblica ti rende moralmente obbligata a dire delle cose serie e importanti, e forse mi sbaglio come Fanelli, ma sono d’accordo con lei nel riconoscere ancora l’importanza del contesto e del registro.

Fanelli è un’attrice e una comica, quanto ce ne può fregare del suo punto di vista su una crisi internazionale? Di nuovo: a cosa serve? Non ce lo vedo Netanyahu a dire «fermi tutti, alla Mostra del Cinema di Venezia un’attrice romana molto simpatica dice che sto sterminando un popolo, non me n’ero mica accorto».

Forse non esiste il contesto per questo genere di emergenza, ma di sicuro non esiste nemmeno il senso del ridicolo. Mentre cercavo l’elenco dei marchi che sostengono Gaza o Israele o il Patto Atlantico, mi sono imbattuta in un thread di Reddit in cui una persona con un nickname molto stupido si diceva felice di non dover rinunciare alle sue patatine al formaggio preferite, perché «Cheetos sostiene Gaza». Sono scoppiata a ridere, per un attimo dimentica del centro del discorso. A cosa serve?

Sono vicina a Fanelli perché la settimana scorsa qualcuno mi ha scritto che visto che mi occupo così spesso di maternità, dovrei scrivere dei bambini che vengono ammazzati ogni giorno a Gaza. Lì per lì ho pensato che avesse ragione, che cosa stavo facendo? Poi di nuovo ho pensato al contesto, ho pensato al registro: chi vuole la mia opinione sul Medioriente? Che rilevanza potrà mai avere Giulia Pilotti, inviata speciale dal mondo delle puttanate? Non sarà l’ennesima pecetta per dire a tutti che sto dalla parte giusta anch’io? A cosa serve?

Non so cosa dire, non so cosa fare, posso al massimo adoperarmi affinché le prime parole di mio figlio siano “Palestina libera” (per ora siamo a “Pa”) e continuare a fare le mie donazioni che non interessano a nessuno. Posso struggermi e leggere i giornali con preoccupazione e non dormire la notte e non mangiare gelati immorali. Ma a cosa serve?

