Le parole e il contesto. Solidarietà a Emanuela Fanelli
30 agosto 2025 • 12:26
Ho provato un moto di solidarietà nei confronti dell’attrice comica che, da conduttrice della Mostra del Cinema, ha detto di non aver intenzione di parlare di quello che sta succedendo a Gaza sul palco del festival. Io non lo so se avere un palcoscenico o un ruolo sottoposto all’attenzione pubblica ti rende moralmente obbligata a dire delle cose serie e importanti. Ma sono d’accordo con lei nel riconoscere ancora l’importanza del contesto e del registro