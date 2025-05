Era stato facile profeta Thiérry Frémaux, il Délegué Général di Cannes: «Il Festival è politico perché gli artisti sono politici». Così, abbiamo già avuto un intervento molto politico di De Niro sulla «lotta per difendere la democrazia negli Usa» e di Juliette Binoche per rendere omaggio alla fotocronista palestinese Fatima Hassoula. Poi l’attore italiano sulla lettera contro Giuli: «Una delle cose più belle dette negli ultimi tempi è che sia necessario costruire ponti»

Era scritto. Era scritto nella congiuntura internazionale in cui si muove il primo vivaio mondiale del cinema del 2025 che questo Festival di Cannes diventasse la cassa di risonanza delle risposte, sincronizzate, alla feroce deriva politica e culturale delle democrazie occidentali. Facile profeta Thiérry Frémaux, il Délegué Général di Cannes: «Il Festival è politico perché gli artisti sono politici».

Già. Caso vuole che l’inquilino della Casa Bianca abbia annunciato anche un dazio sui film prodotti in foreign lands, sui film non-americani. Sulle riviste specializzate i produttori lacrimano per i loro gruzzoli e per un crollo di credibilità degli Usa che renderà invendibile all’estero il mitico american hero, portatore di etica, simbolo di benessere e nemico delle tirannie.

Su questa certezza della cultura popolare Hollywood ha fondato il suo imperialismo soft. Trump sta picconando questo patrimonio fideistico. Dal palco della cerimonia di apertura Robert De Niro, Palma d’oro onoraria, ha parlato solo di politica, scatenando ovazioni a catena.

«Nel mio paese stiamo lottando senza quartiere per difendere una democrazia che credevamo acquisita. Questo riguarda il mondo intero. Perché le arti sono democratiche per definizione. L’arte è inclusiva, riunisce le persone. È una ricerca di libertà. Include la diversità. Ecco perché oggi l’arte è una minaccia. Perché noi siamo una minaccia per gli autocrati e i fascisti di questo mondo. Occorre azione, e subito. Senza violenza, ma con passione e decisione. Chiunque tenga alla libertà deve organizzarsi, protestare e votare… Votare! – ha scandito – alle elezioni. Questa sera mostriamo il nostro impegno rendendo omaggio alle arti, a libertà, uguaglianza e fratellanza».

È stato un discorso piano, asciutto, senza retorica. Dal vivo quella voce asciutta faceva venire i brividi. D’accordo, è un attore, anzi “l’attore”, come ha detto Leonardo Di Caprio. Ma avercelo, un leader che parla così.

Prima di lui Juliette Binoche, presidente di giuria ammantata di bianco come una Vergine barocca, aveva reso omaggio alla venticinquenne fotocronista palestinese Fatima Hassoula. Doveva essere qui insieme al documentario che la racconta, nella sezione Acid. È stata ammazzata il 25 aprile con tutta la sua famiglia da un missile israeliano.

Binoche: «In tutte le regioni del mondo ci sono artisti che lottano ogni giorno e fanno di questa resistenza un’arte». E a Cannes rimbalza la denuncia di 380 nomi del cinema e della cultura internazionale: «Non si può restare in silenzio sull’orrore di Gaza». Fa bene Trump ad asfissiare le Università: la cultura è un nemico.

Non c’è da sviolinare, è una enclave privilegiata, ma qui l’attenzione mediatica è al diapason. Se parli ti sentono. E ci sono parole che pesano e danno fastidio. Noto che stranamente la parola ‘fascisti’ è sparita dal resoconto su De Niro di Cinecittà-News, che tecnicamente è l’organo istituzionale del nostro cinema di casa. Vai a sapere, sarà distrazione?

Come voce parlante qui c’è Pierfrancesco Favino, uno dei firmatari della lettera aperta inviata al ministro Giuli e ai suoi sottosegretari Bergonzoni e Mazzi, pubblicata sul sito di Domani. Tra le firme c’è anche quella di Nanni Moretti, che a questi appelli collettivi non aderisce mai, preferendo parlare in proprio (e lo fa).

«Quell’appello, la lettera aperta, dice tutto. Cita anche le cose dette alla cerimonia dei David da Pupi Avati. Personalmente credo che una delle cose più belle dette negli ultimi tempi è che sia necessario costruire ponti. La faccio mia. Vorrei capire come si fa a gestire i finanziamenti per il cinema: non è il mio mestiere. Spero che la stessa curiosità ci sia anche dall’altra parte.

Come associazioni sono anni che chiediamo un incontro e una collaborazione, ben prima di questo ministro e di questo governo. Se fossimo un’industria casearia si cercherebbe di capire come si lavora. Ci sono presìdi riconoscibili. È anche compito vostro andare in quei presìdi anche se non ci sono volti noti, così che poi quando vengono tirati in ballo non vengano immediatamente accusati con le solite chiacchiere di essere estremisti».

Favino è a Cannes come interprete dello specialissimo film, Enzo, che apre la Quinzaine des Cinéastes. È speciale perché Robin Campillo, storico collaboratore del grande cineasta sociale Laurent Cantet, ha preso il timone del suo ultimo film durante la malattia che lo ha ucciso nel 2024. E ha voluto che restasse «un film di Laurent Cantet».

Come accadde per Valerio Mastandrea e Non essere cattivo di Claudio Caligari. Fedeltà e solidarietà che nel film, in Italia distribuito da Lucky Red, si respirano. E anche Castillo è un militante, per niente pentito. Uno dei temi chiave del film è il percorso formativo che in Francia i ragazzi sono obbligati a scegliere già dal liceo, «quello che Borges definisce un labirinto in linea retta».

La ribellione di Enzo, adolescente, al binario segnato è andare a fare il muratore. Campillo: «Da poco la ministra dell’Istruzione francese ha proposto che il binario parta già dalla scuola materna». Cantet vinse la Palma d’oro con La Classe, nel 2008. Mai dimenticarlo.

