Guardare video brevi ci rende stupidi: meglio imparare a suonare uno strumento

La musica rende impossibile qualsiasi rapporto con lo schermo. Le vostre mani saranno occupate dai tasti del pianoforte (per esempio), i vostri occhi saranno invasi dallo spartito, non ci sarà via di fuga. Ci sarà solo il qui e l’ora
Il tempo che passiamo guardando contenuti brevi sullo schermo di un telefono, fossero anche video di altissima qualità, ci rende stupidi. Ormai sono usciti molti studi al riguardo (l’ultimo ha un titolo suggestivo, Feeds, feelings, and focus). E comunque lo sappiamo, non è che serva spiegarcelo. Sentiamo che l’abitudine di guardare lo schermo, ammaliati dai reel, frigge le nostre sinapsi. Il quoziente intellettivo si abbassa, le facoltà cognitive regrediscono. Restiamo paralizzati come un cerbia