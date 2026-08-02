L’invasione dei robot umanoidi cinesi, tra meme, soft power e rivoluzione industriale

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Il trend dei robot umanoidi ha conquistato i social network e i media internazionali. I video buffi, le mosse di kung fu e i passi di danza sono il volto di una rivoluzione tecnologica che vede la Cina in testa. Dietro il meme si nasconde una trasformazione industriale senza precedenti.

Il sogno proibito di ogni amante della fantascienza si è avverato: siamo stati invasi dai robot umanoidi. Ma non c’è traccia dei replicanti di Blade Runner, dei positronici di Asimov o dei cyborg di Terminator. Lo show delle macchine va in scena sui social network o in mondovisione, con robot influencer, balletti su TikTok e miliardi di meme. La corsa allo spazio del secolo scorso ha passato il testimone alla corsa ai robot umanoidi e, tra soft power, innovazione industriale e potenziali usi mil