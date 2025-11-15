Sesso, lacrime e tamarranza, il ritorno di Cime tempestose

Uscirà a febbraio l’ennesimo adattamento del libro di Emily Brontë. Lo ha realizzato Emerald Fennell che, pur essendo una donna promettente di quarant’anni, sembra determinata ad affermarsi come la regista della Gen Z. Il film sarà probabilmente la tamarrata che ci immaginiamo, ma io sono già qui, a scrivere cinquemila battute sul trailer tre mesi prima di poterlo vedere per intero

Come di tutti i libri che ho letto da ragazza, mi ricordo poco di Cime tempestose, ma sono abbastanza sicura che non ci fossero pagine dedicate alla sensualità della focaccia né a un muro color carne che tutti sembrano voler leccare. Che sono invece elementi centrali dei due trailer dell’adattamento cinematografico che ne ha fatto Emerald Fennell (già regista di Una donna promettente e Saltburn), in uscita il prossimo febbraio e già attesissimo da tutte le tipe basiche come me. Si può fare tut