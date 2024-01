Sta per arrivare un appello all’Europa, affinché dia un segnale in Palestina. La richiesta arriverà martedì, 16 gennaio, in una conferenza al Senato con Eugenio Mazzarella, professore ordinario di filosofia teoretica all’Università di Napoli Federico II, Luigi Manconi, presidente di A Buon Diritto, già presidente della Commissione per la tutela dei diritti umani del Senato e già docente di Sociologia dei fenomeni politici e Nino Daniele della community “Fermatevi”. Hanno assicurato la loro presenza il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro e il presidente del gruppo misto di Palazzo Madama.

«Per il dramma che si sta vivendo in Palestina, nella striscia di Gaza, è giunto il tempo, nel dibattito pubblico, di non girare più attorno alle parole. L’attacco di Hamas del 7 ottobre è stato abietto terrorismo, ma inizia a configurarsi come strategia del terrore quella portata avanti da Netanyhau con ipotesi di genocidio che sono al vaglio della Corte dell’Aja», dicono i responsabili dell’incontro.

Ma come risolvere la situazione? «Una possibilità è far diventare un mandato amministrativo europeo quel che resta dei territori che dovevano diventare lo stato palestinese: potrebbe dare sicurezza a Israele e dignità autogovernata sotto la tutela europea alle istanze di autonomia del popolo palestinese», dicono i proponenti. «E insieme dare all’Europa, pur nel quadro delle sue alleanze, un protagonismo unitario di dialogo e di moderazione dei conflitti sulla scena internazionale, se non di potenza regionale responsabile di sé stessa, che appare sempre più indifferibile».

