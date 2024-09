Scienziati da tutto il mondo hanno lanciato un appello per proteggere la ricerca su una delle maggiori minacce a breve termine per l'umanità: la disinformazione

In un momento cruciale per la comprensione dell'impatto delle comunicazioni digitali sulle società, la ricerca sulla disinformazione è in pericolo.

Il 14 agosto, i ricercatori di tutto il mondo hanno dato l'addio a Crowdtangle, lo strumento di monitoraggio dei social media di proprietà di Meta. La decisione di chiudere la principale piattaforma utilizzata per monitorare la disinformazione in questo importante anno elettorale e di introdurre solo il suo strumento alternativo, Meta Content Library and API, è stata accolta da una valanga di critiche.

Se, come suggerisce il rapporto Global Risks 2024 del World Economic Forum, la disinformazione è una delle maggiori minacce a breve termine per l'umanità, la nostra capacità collettiva di capire come si diffonde e quale impatto ha sulla nostra società è cruciale.

Così come non impediremmo mai la ricerca scientifica sulla diffusione di virus e malattie, sugli ecosistemi naturali o su altre scienze storiche e sociali, la ricerca sulla disinformazione deve poter essere condotta senza ostacoli e con accesso alle informazioni necessarie per comprenderne la complessità. La comprensione dell'economia politica della disinformazione così come delle sue dimensioni tecnologiche è anche una questione di salute pubblica, resilienza democratica e sicurezza nazionale.

Questa decisione radicale, avendo un impatto diretto sulla capacità della comunità scientifica di aprire le “scatole nere” dei social media, ostacolerà a sua volta la comprensione pubblica di come la tecnologia influisce sulla democrazia. Il controllo dell'interesse pubblico è essenziale anche per la prossima era tecnologica, soprattutto per i più grandi sistemi di IA del mondo, che sono anch'essi proprietari e poco trasparenti. La comunità scientifica sta già chiedendo alle aziende di IA di imparare dagli errori commessi dai social media e di garantire la protezione della ricerca in buona fede. La soluzione ricade su molteplici soggetti e la comunità scientifica globale, la società civile, le istituzioni pubbliche e le organizzazioni filantropiche devono unirsi per incoraggiare e proteggere efficacemente la ricerca di pubblico interesse sull'informazione e la democrazia.

Il costo dell'integrità

I passi compiuti nella giusta direzione per quanto riguarda l'accesso ai dati scalfiscono solo la superficie delle crescenti pressioni e minacce che i ricercatori che studiano la disinformazione online devono affrontare in questo periodo critico. Nei loro sforzi per comprendere e combattere meglio la disinformazione e i suoi divulgatori, i ricercatori sono ironicamente bersaglio delle stesse minacce che cercano di denunciare e di cui devono rendere conto.

Recentemente, lo Stanford Internet Observatory ha dovuto affrontare crescenti pressioni politiche e ha rischiato di chiudere i battenti alla vigilia di un'importante elezione. L'Osservatorio raccoglie, analizza e condivide i dati relativi alla disinformazione elettorale. Sviluppi simili sono stati segnalati da altri centri di ricerca negli Stati Uniti e in Brasile, che stanno affrontando cause legali e audizioni del Congresso, e i cui ricercatori sarebbero stati presi di mira da teorie cospirative e campagne di molestie online. Le tattiche intimidatorie provengono anche dalle aziende, con il recente esempio della causa fallita di X contro un think tank statunitense che combatte l'odio online.

Invece di lasciare che le istituzioni e i ricercatori rispondano da soli a questa crescente pressione, la comunità accademica dovrebbe unire le forze per creare un centro di informazione per difendere i ricercatori e l'integrità della ricerca.

Scarsità di prove e strumentalizzazione

Sebbene l'alterazione digitale dei processi democratici sia sempre più riconosciuta, la reale portata dei suoi effetti sull'opinione e sul processo decisionale è ancora dibattuta. Una meta-analisi globale condotta dall'Osservatorio sull'informazione e la democrazia mostra

che non esiste un consenso scientifico sugli effetti della disinformazione sul comportamento degli elettori o sulla causalità tra le camere dell'eco online e la polarizzazione politica.

La ricerca accademica mostra anche che le persone tendono a sopravvalutare la loro capacità di individuare la disinformazione e che il fact-checking e l'alfabetizzazione mediatica sono strumenti cruciali, ma non cure miracolose per il caos informativo. Sono necessarie ulteriori ricerche per valutare e raccogliere meglio le prove empiriche, da cui l'urgente necessità di proteggere l'integrità della ricerca in questo settore.

Consenso scientifico e fiducia

Queste lacune e dissensi nella ricerca sono ostacolati dalla scarsità di dati online, dall'accesso limitato ai dati proprietari per la ricerca di interesse pubblico e dai bassi livelli di conoscenza e fiducia del pubblico nella ricerca digitale, come riportato dalla Coalition for Independent Technology Research, dalla Mozilla Foundation e dalla National Conference on Citizenship. L'intelligenza artificiale e altre discipline sono sempre più rappresentate in quest'area di ricerca.

Ci auguriamo di vedere investimenti simili in questioni di importanza critica e trascurate come l'accesso ai dati, l'autenticazione, l'open source e l'alfabetizzazione mediatica, per garantire uno stato dell'arte scientifico più equilibrato. Le politiche Europee hanno compiuto sforzi epocali ed ammirevoli per garantire ai ricercatori un maggiore accesso ai dati nell'ambito del regolamento sui servizi digitali (Digital Services Act). Tuttavia, la trasparenza delle piattaforme da parte delle aziende dipenderà in larga misura dall'attuazione e dall'applicazione di questa legge. E l'ascesa di partiti populisti in tutto il mondo non è un buon segno per l'integrità delle informazioni o la sicurezza dei ricercatori.

Guardiani pubblici dell'integrità della ricerca informativa e della democrazia.

In un anno caratterizzato da oltre 70 importanti elezioni, non c'è mai stata una maggiore necessità per i ricercatori di condurre ricerche di interesse pubblico sul caos informativo.

Questa necessità va di pari passo con la sfida della fiducia del pubblico nell'informazione. Non basta riconoscere il problema. È necessario un quadro chiaro per dare potere e proteggere gli accademici che si occupano di informazione e democrazia e garantire che possano portare avanti il loro lavoro in modo sicuro e indipendente, senza ripercussioni finanziarie o emotive. Con questa convinzione, l'Osservatorio internazionale sull'informazione e la democrazia, che rappresenta una comunità di oltre 300 organizzazioni di ricerca e accademici di tutto il mondo, insieme ai 100 firmatari qui sotto, chiede ai governi e alle istituzioni internazionali di sviluppare una tabella di marcia ambiziosa per salvaguardare l'integrità della Ricerca nell'era digitale.

