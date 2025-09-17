false false

Se la giovane vedova ha trasceso («non potete immaginare cosa avete scatenato») e Trump ne ha approfittato per sentenziare subito pena di morte, in Italia ne ha approfittato Giorgia Meloni per una strumentalizzazione contro “la sinistra” nostalgica delle Brigate Rosse

Se negli Stati Uniti d’America, dove il Washington Post è stato conformato alle politiche di Donald Trump è stata licenziata una giornalista per aver espresso critiche sul martire del Maga, colpito dalla «violenza della sinistra terrorista», allora bisogna rallegrarsi con un giornale che, in Italia, onora la libertà di stampa tenendo la schiena dritta su tutti i temi scomodi.

I buoni cittadini dovrebbero occuparsi di più del giornalismo perché, nei periodi in cui non si può lasciare la mente vagare disattenta sui social, possono far capire se è in pericolo lo stato di diritto che, forse, non è neppure ben chiaro che cosa significhi.

Un giovane dello Utah, terra dei mormoni, ha imprevedibilmente ucciso Charlie Kirk, attivista trumpiano, secondo lui un fascista, con un proiettile che recava inciso «bella ciao».

In realtà, teme che una sinistra unita nel 2027 potrebbe vincere le prossime elezioni. Speriamo - pensavo - che la sinistra non raccolga l’alzata dei toni perché non ne vale la pena. Invece ne vale la pena.

E qui soccorrono i giornali: Domani come gli altri si avvale di contributi non redazionali, ma alle belle firme aggiunge giovani e meno giovani della società civile. Anche una che per fargli gli auguri del quinto compleanno, ha voglia di interpellare Meloni per dirle: presidente, ma da che pulpito parla? E gli antenati squadristi? Le bombe del ’69 a Milano e Brescia? Il 2 agosto di quarant’anni fa? E i camerati che sfilano in camicia nera e inneggiano al Duce? Ma come si permette?

