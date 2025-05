Nel «Promemoria all’attenzione del giudice Chinnici», un documento della Redazione di Radio Aut, si legge: la mattina del 9 maggio i carabinieri di Terrasini si presentavano alla redazione di Radio Aut aprendo con una chiave, che affermavano essere quella di Impastato. Siamo tutti certi che Peppino teneva questa chiave nella tasca destra dei pantaloni, separata dalle altre. Come mai non è stata danneggiata dall’esplosione? Come mai i carabinieri sapevano che quella chiave isolata era quella della radio?

In tutta questa fase delle operazioni magistrato e medico condotto sono coadiuvati dal necroforo di Cinisi. La sua presenza sul posto, risulta documentalmente da alcune fotografie, scattate da un operatore dei carabinieri, che lo ritraggono impegnato a recuperare alcune parti del cadavere. Ma viene anche confermata dal dr. Trizzino, che nel corso della sua audizione dinanzi al Comitato di lavoro il 25 novembre 1999, ricorda: «...C’era un necroforo, un addetto al cimitero che collaborava in queste occasioni. Egli aveva con sé dei sacchetti di cellophane. Noi lo seguivamo; man mano che rinvenivamo i brandelli, il medico li descriveva e il necroforo li metteva nei sacchetti. Invece la gamba fu ritrovata a notevole distanza dai binari, se non ricordo male. Infatti non ce ne eravamo accorti sul momento, fu trovata solo successivamente...».

Infine questa presenza – apparentemente inconferente – è desumibile dallo stesso verbale di descrizione del cadavere, che, infatti, termina con l’autorizzazione alla rimozione dei resti (« ... A questo punto il pretore dispone la rimozione dei resti del cadavere e dispone che gli stessi vengano trasportati all’obitorio presso il cimitero di Cinisi per gli ulteriori accertamenti »): adempimento di norma spettante al necroforo comunale.

Non vi è alcun riferimento all’ora esatta in cui terminò la verbalizzazione della ricognizione del cadavere. Quindi il momento in cui furono portate via i resti dell’Impastato può ragionevolmente farsi coincidere con l’allontanamento del magistrato dal luogo dell’esplosione. Consegue che il necroforo prestò ininterrottamente la sua assistenza al magistrato fino a al momento in cui si occupò del trasporto dei resti presso l’obitorio del cimitero di Cinisi, ove sarebbe stata eseguita, di lì a poco, l’autopsia.

Egli fu quindi un teste diretto di tutte le fasi del rinvenimento e della descrizione dei resti, per avervi personalmente partecipato, durante tutta l’ispezione condotta dal pretore Trizzino. Ma nella ricostruzione dell’andamento delle indagini sulla morte dell’Impastato, questo personaggio, impegnato in un’opera pietosa ed oscura, e di norma irrilevante in un’istruttoria penale, assumerà via via una particolare importanza, e un ruolo di protagonista.

Nel «Promemoria all’attenzione del giudice Chinnici», un documento della Redazione di Radio Aut, ricco di circostanziati spunti investigativi, fatto pervenire al giudice istruttore nel novembre del 1978 – cioè all’inizio dell’«istruzione formale» –, al punto 3), si legge: La mattina del 9 maggio i carabinieri di Terrasini si presentavano alla redazione di Radio Aut aprendo con una chiave, che affermavano essere quella di Impastato. Siamo tutti certi che Peppino teneva questa chiave nella tasca destra dei pantaloni, separata dalle altre. Come mai non è stata danneggiata dall’esplosione? Come mai i carabinieri sapevano che quella chiave isolata era quella della radio? Inoltre la persona che ha raccolto i resti, tal Liborio, necroforo comunale, disse in giro che i carabinieri gli avevano detto di cercare in un determinato posto, dove, tra le pietre, egli avrebbe trovato la chiave. Riteniamo opportuna una verifica.

Verifica che ha luogo. Il giudice istruttore esamina, in primo luogo il maresciallo, Travali, che, rispondendo ad una specifica domanda, riferisce quanto segue: «in prossimità del luogo in cui mancava la rotaia, a breve distanza, cinque metri circa, rinvenimmo un chiavino del tipo Yale, perfettamente pulito. Il chiavino fu trovato sul lato destro della rotaia, rispetto alla direzione Trapani, nei pressi di un cespuglio tra la parte sterrata e la massicciata...».

Chinnici raccoglie la testimonianza del necroforo il 20 dicembre 1978, citato con il soprannome di Liborio, perché le sue generalità non risultano espressamente in alcun atto del processo. In un certo senso, quello di Chinnici è un atto a sorpresa, la cui motivazione va ricercata senz’altro nel promemoria di Radio Aut: di quel verbale del 20 dicembre è bene trascrivere integralmente il contenuto delle dichiarazioni di «Liborio» a Rocco Chinnici:

"D.R. Sono spesso chiamato dai carabinieri per rimuovere cadaveri che si trovano nelle strade in occasione di incidenti stradali o di altri avvenimenti delittuosi. Quando vengono a fare le autopsie io pulisco i cadaveri. Quando morì Giuseppe Impastato il maresciallo mi chiamò e mi disse: Dobbiamo andare a prendere quello che è rimasto di un picciotto che è scoppiato nella ferrovia». Io ci andai. Quando ci andammo c’erano pure il Pretore e l’Ufficiale sanitario. Io giravo assieme a tutti e trovai sotto gli alberi di ulivo dei pezzetti del corpo e precisamente pezzi di pelle del torace, in tutto potei trovare circa tre chili del corpo dell’Impastato. Trovai inoltre la montatura degli occhiali senza i vetri e tre dita della mano compresi «i nervi del braccio». Mentre io cercavo i resti di Impastato, il brigadiere dei carabinieri di Cinisi mi disse di cercare una chiave. Io trovai tre chiavi vicino alla macchina di Impastato e precisamente accanto alla portiera di destra, cioè accanto al lato di chi si trova vicino al guidatore. Le tre chiavi erano l’una vicina all’altra. Il brigadiere, dopo che io trovai le tre chiavi, mi disse: «Ma se ne deve trovare un’altra!». Io allora cercai altri pezzi del corpo di Impastato perché il brigadiere mi disse che l’altra chiave la cercava lui”.

Di fatti poco dopo il brigadiere ritrovò la chiave a circa tre metri, «un poco più avanti dove ci fu lo scoppio». La chiave se la prese il brigadiere e se ne andò subito alla Caserma. Di altro non so più nulla. Io mi chiamo Giuseppe, ma a Cinisi mi chiamano Liborio».

Dai particolari acquisiti dal Chinnici circa il rinvenimento della chiave di tipo Yale discende una circostanza del tutto nuova.

Per la prima volta, a poco più di sette mesi dalla morte di Giuseppe Impastato, si scopre l’esistenza di un reperto «le tre chiavi», di cui fino a quel momento non vi era traccia negli atti del processo.

Un reperto finito nel nulla!

Ma Liborio conferma anche un altro particolare: la vicinanza della chiave al luogo dell’esplosione. Circostanza difficilmente spiegabile se la chiave si fosse trovata in una delle tasche del pantalone, considerato che gli arti furono trovati a grande distanza dai binari. La chiave Yale – perfettamente pulita, oggetto di una specifica (quanto inspiegata) ricerca da parte di un sottufficiale di Cinisi – verosimilmente non si trovava nelle tasche dell’Impastato al momento dell’esplosione. Nell’inchiesta penale quel «brigadiere di Cinisi» che andava alla ricerca di questa chiave non è stato mai esaminato.

L’appuntato Pichilli, sentito da Chinnici il 10 dicembre 1978, riferisce di non sapere nulla «di chiavi rinvenute sul luogo». Pichilli fornisce però un particolare non irrilevante e inedito: ricorda che «il pretore eseguì l’ispezione assieme al maresciallo, [a me] e al brigadiere Antonio Esposito». Agli atti del processo non risulta alcuna testimonianza dell’Esposito, sottufficiale in forza alla stazione di Cinisi all’epoca dei fatti. All’atto della sua citazione dinanzi al Comitato di lavoro della Commissione, l’Esposito è risultato in missione all’estero.

L’importanza delle testimonianze di Giuseppe Briguglio, nato a Cinisi il 10 febbraio 1944 – è questa l’esatta identità del necroforo – sarà resa ancora più evidente dal tenore delle sue dichiarazioni nell’intervista resa a Felicia Vitale. Di questa intervista si parlerà nell’ambito delle vicende delle tracce di sangue.

