Ci sono vicende che tornano sempre, che non finiscono mai. S'inseguono e s'intrecciano dopo decenni, s'incontrano e si scontrano nelle aule dei tribunali, si ripropongono ossessivamente nelle cronache e nei libri. Mafia e Appalti è una di queste vicende...

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Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni e curato insieme a Francesco Trotta. Potete seguirlo a questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Questa nuova serie sarà dedicata al dossier Mafia e Appalti.

Ci sono vicende che tornano sempre, che non finiscono mai. S'inseguono e s'intrecciano dopo decenni, s'incontrano e si scontrano nelle aule dei tribunali, si ripropongono ossessivamente nelle cronache e nei libri.

Mafia e Appalti è una di queste vicende. Da più di trent'anni quel dossier firmato dai carabinieri dei reparti speciali attraversa la storia italiana come un fantasma.

Quasi mille pagine. Nomi, imprese, relazioni, appalti, denaro, politici.

I protagonisti della storia sono Mario Mori e Giuseppe De Donno, il vertice del Ros di Palermo negli anni delle stragi. E poi ci sono i magistrati, quelli di Palermo prima e quelli di Caltanissetta oggi.

Attorno a questo dossier è combattuta e si combatte una guerra, prima silenziosa e confinata negli uffici giudiziari, oggi riportata al centro della scena politica dalla Commissione parlamentare Antimafia di Chiara Colosimo (e dalla Procura di Caltanissetta) perché individua proprio in quel rapporto il movente dell'uccisione di Paolo Borsellino e in qualche modo anche quello della morte di Giovanni Falcone.

Una guerra di interpretazioni, di archiviazioni, di ricostruzioni. C'è chi sostiene che lì dentro si trovi la chiave per comprendere la strage di via d'Amelio. C'è chi allunga i tentacoli di quel dossier fino a Capaci. Qualcuno guarda persino all'omicidio di Salvo Lima, il potente referente siciliano della corrente andreottiana. E poi?

E poi c'è il rischio che un dossier diventi una lente attraverso la quale osservare tutto e niente fino a deformare il quadro, fino a deformarlo. Perché la storia italiana di quegli anni è un labirinto di interessi convergenti, apparati dello Stato, mafie, massonerie segrete, tribù politiche. E stragi, tentate o avvenute, che sono continuate fino al 1994.

Ma c'è chi vuole ridurre tutto a una sola pista - mafia e appalti per l'appunto - nonostante una realtà che semplice non è mai stata.

Ogni volta che Mafia e Appalti riemerge sembra accadere qualcosa di curioso. Alcuni pezzi della storia si illuminano, altri finiscono nuovamente in ombra. Con alcuni protagonisti che tornano al centro della scena e altri che scompaiono.

Da oggi sul nostro Blog, pubblichiamo il dossier Mafia Appalti.

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