Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni e curato insieme a Francesco Trotta. Potete seguirlo a questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Per un mese pubblichiamo ampi stralci della “Relazione sul Caso Impastato”, elaborata dal Comitato della Commissione Parlamentare Antimafia della XIII° Legislatura, sull’uccisione di Peppino Impastato

Il Pretore Giancarlo Trizzino alle ore 6,45 dà inizio alla stesura del processo verbale di descrizione e ricognizione di cadavere, assistito dal maresciallo dei carabinieri, Alfonso Travali, che lo scrive di suo pugno. Alle operazioni partecipa Salvatore Di Bella, settantenne medico condotto di Cinisi.

Occorrono sei pagine di verbale per descrivere le condizioni dei frammenti dei resti visibili del cadavere, e in particolare i resti degli arti inferiori, rinvenuti circa cento metri uno dall’altro.

Il pretore evidenzia immediatamente che: «il cadavere è dilaniato e si possono descrivere i frammenti rinvenuti sparsi nel raggio di circa 300 metri».

La scena che si presenta alla vista del magistrato, e così rappresentata nel verbale, indica le concrete difficoltà incontrate nell’individuazione e nella raccolta dei resti dell’Impastato. Ecco come il dr. Giancarlo Trizzino ricorda e ricostruisce il suo intervento sul luogo dell’esplosione, nel corso dell’audizione del 25 novembre 1999 dinanzi al Comitato di lavoro:

Vorrei precisare innanzitutto che, in qualità di pretore, mi sono limitato all’effettuazione degli atti di mia stretta competenza, relativi cioè alla ricognizione del cadavere (se di cadavere in quella circostanza si poteva parlare), alla sua identificazione. Questo era un problema essenziale e non facile da risolvere proprio per le condizioni in cui si trovava il defunto. Non ho partecipato ad alcun atto di indagine, perché quella stessa mattina, appena tornato in caserma, a distanza di un paio di ore dal fatto, intervennero alla stazione di Cinisi il sostituto di turno, dottor Signorino, ed il procuratore della Repubblica facente funzioni, che all’epoca era – se non ricordo male – il dottor Martorana. Ero un giovane pretore, quindi il dottor Signorino mi delegò immediatamente il compimento degli atti di identificazione e mi incaricò di sentire alcuni congiunti di Impastato (infatti, il problema principale era quello dell’identificazione certa del cadavere e di questo si preoccupava il collega). Ricordo in particolare il fratello, al quale mostrai un paio di occhiali semidistrutti (mi torna in mente questo flash), e una donna che aveva praticato delle iniezioni alla vittima (l’unico pezzo intero era una gamba). I due colleghi, invece, si chiusero nella stanza del comandante di stazione, dove nel frattempo erano sopraggiunti numerosi ufficiali – anche di alto grado – dei carabinieri. Mi sembra di aver visto l’allora maggiore Subranni, che credo comandasse il nucleo operativo. Questi sono gli atti a cui partecipai. Tengo a precisare che non feci nessun tipo di investigazione; anzi, proprio perché ero impegnato in questi adempimenti di natura urgente, non partecipai neppure a quella riunione che vidi tenersi nella stanza del comandante di stazione.

RUSSO SPENA COORDINATORE. Vorremmo chiederle di fornire degli approfondimenti su alcune questioni che per noi sono importanti. Con chi e a che ora è giunto sul posto e chi l’ha avvertita?

TRIZZINO. Ho ricevuto una telefonata dalla stazione dei carabinieri di Cinisi nella prima mattinata. Abitavo a Palermo, a poca distanza da Cinisi, e mi muovevo con la mia auto privata.

RUSSO SPENA COORDINATORE. Quindi è intervenuto da solo?

TRIZZINO. sì. Mi sono recato alla stazione dei carabinieri di Cinisi, perché non sapevo dove fosse il posto in cui era accaduto il fatto. Peraltro, se ben ricordo, chi mi telefonò non specificò il luogo; mi fu solo detto che vi era un morto sui binari. Quindi andai alla stazione di Cinisi, dove mi fecero aspettare un po’ di tempo. Poi arrivò un pulmino dei carabinieri, con il quale mi portarono sul posto. lì trovai il medico, il dottor Di Bella (non so se era l’ufficiale sanitario o il medico condotto di Cinisi), una persona anziana. Non avevo molta esperienza di ispezione cadaverica, perché ero al mio secondo mese di servizio in pretura; se avessi potuto prevedere la scena che mi si sarebbe presentata dinanzi, forse mi sarei fatto accompagnare sul posto – come poi ero solito fare – da un medico dell’Istituto di medicina legale. Quindi trovai sul posto questo medico. [...]. Ricordo l’estrema complessità e difficoltà del sopralluogo, proprio perché – come ho già detto – non vi era un cadavere da identificare, da sottoporre a ricognizione, ma solo brandelli sparsi – una scena veramente raccapricciante – oserei dire a centinaia di metri, alcuni dei quali furono trovati anche sui pali della luce; sulle prime non si riuscì a reperire una parte consistente del corpo.

Ricordo anche un altro particolare. Mentre stavo ultimando il sopralluogo, proprio perché non c’era più nulla da fare, mi posi il seguente interrogativo: può il corpo di una persona ridursi in quel modo, senza la possibilità di trovare una sua parte più consistente? Mi rivolsi, quindi, ad un ufficiale superiore dei carabinieri che stava sul posto, pregandolo di attivarsi per far intervenire un gruppo di militari per scandagliare la zona al fine di trovare un qualcosa di più considerevole. Proprio nel momento in cui stavo per andare via da quel luogo, fui richiamato perché fu trovata una gamba intera.[...]. Ricordo – ripeto che si tratta di flash a distanza di tanto tempo – che la ferrovia era interrotta perché alcune traversine dei binari erano saltate. In prossimità della ferrovia vi era una macchina, una Fiat 850 o qualcosa del genere, che mi fu segnalata come appartenente all’Impastato. Dal cofano anteriore di tale macchina fuoriusciva una specie di filo elettrico. Proprio in relazione al ritrovamento della gamba intera – non ricordo se a posteriori o sul momento – supposi che l’Impastato si trovasse in posizione curva o prona sui binari e che l’esplosivo fosse collocato sotto il torace, cosa che poteva dare adito a perplessità sulle reali causali del fatto.

RUSSO SPENA COORDINATORE. Lei ipotizzò una causale?

TRIZZINO. No, perché non era mio compito ipotizzarla. Posso dire soltanto che il maresciallo dei carabinieri di Cinisi, con il quale ebbi contatti prima di arrivare sul posto, mi ventilò la possibilità che si potesse trattare di un suicidio, perché nel corso di una perquisizione – mi fu detto – avevano trovato una lettera nella quale l’Impastato formulava propositi suicidi. Successivamente mi fu anche detto che l’Impastato era un extraparlamentare di sinistra. Tuttavia, devo dire che non era mio compito formulare ipotesi, ma in cuor mio potevo soltanto immaginare possibili...

RUSSO SPENA COORDINATORE. Consigliere, mi faccia capire bene. Nel corso del suo spostamento con il pulmino dei carabinieri dalla stazione di Cinisi...

TRIZZINO. Ora non ricordo se a bordo del pulmino c’era il maresciallo o un carabiniere; in ogni caso, prima di arrivare, non so se trovai il maresciallo...

RUSSO SPENA COORDINATORE. Le parlò di una lettera?

TRIZZINO. Sì. Ripeto, però, che si tratta di ricordi. Non mi ricordo se me lo disse nel corso del sopralluogo nel quale mi assisteva.

RUSSO SPENA COORDINATORE. Consigliere, le rivolgo un’ultima domanda. Risulta dagli atti che nei pressi, [...] vi era una casa rurale diroccata o, comunque, delle mura in piedi. Vorrei sapere se lei ha fatto delle ispezioni all’interno di tale casa.

TRIZZINO. Non l’ho né vista né mi fu segnalata. Al riguardo posso dire soltanto che qualche giorno dopo, quando forse avevo già trasmesso gli atti urgenti alla Procura della Repubblica, mi recai – non so per quale motivo – presso gli uffici della Procura, dove incontrai il sostituto dottor Scozzari, che probabilmente aveva preso la direzione delle indagini. Il dottor Scozzari, parlando del caso Impastato, mi disse che nel corso di un sopralluogo, probabilmente – se non ricordo male – su segnalazione di alcuni amici dell’Impastato, era stato trovato il casolare nel quale furono rinvenute delle tracce di sangue. Tuttavia, devo dire onestamente che, nel corso del sopralluogo, non notai traccia. Peraltro, nelle immediate vicinanze non vi erano casolari, ma solo alberi e muretti a secco. Non vidi, quindi, casolari – almeno ricordo di non averli visti – né alcuno me li indicò. In ogni caso, debbo dire che il sopralluogo si svolse... La mancanza di personale e di militari mi spinse a sollecitare l’ufficiale superiore ad attivarsi maggiormente[...].

Sulla «casa rurale abbandonata», i ricordi del pretore divergono da precedenti dichiarazioni del maresciallo Travali. Infatti, il comandante della stazione di Cinisi, rispondendo alle domande di Chinnici rivolte a ricostruire i dettagli di quella ispezione, ricorda, tra l’altro, di essere entrato unitamente al pretore nel corso dell’ispezione «nella casa rurale ... che si trova a circa 50 metri dal punto in cui mancava la rotaia».

Dalla descrizione effettuata dal Pretore nel suo verbale di ispezione dei luoghi, può desumersi che i resti dell’Impastato erano dispersi in un’area di circa 2800 mq.. Tale situazione, rendendo oltremodo difficile l’opera di individuazione e di raccolta, determina il giovane pretore di Carini, da appena due mesi al suo posto, a sollecitare i carabinieri (e precisamente l’«ufficiale superiore» presente sul posto) a mobilitare più uomini per effettuare ricerche adeguate.

Sollecitazione sostanzialmente inevasa, visto che vari altri rinvenimenti di resti e materia organica umana vengono effettuati anche nei giorni successivi nell’ambito di una pietosa ricerca intrapresa dai giovani amici dell’Impastato.

Secondo quanto risulta in atti, nel corso dell’ispezione nessuno trovò mai tracce di miccia o di innesco elettrico o a tempo, o altri oggetti che potessero condurre all’identificazione dell’esplosivo. Ma quel mattino del 9 maggio 1978 anche tracce, resti e reperti ben visibili e di sicuro interesse investigativo furono trascurati o subirono le vicende singolari, che di seguito saranno ricostruite e descritte.

Il dato della dispersione dei resti del corpo dell’Impastato, appena richiamato, non rileva solo sul piano descrittivo, ma, come si vedrà, concorre significativamente alla ricostruzione delle circostanze dell’esplosione e, quindi, dei profili modali dell’azione. È certo che le operazioni condotte dal dr. Trizzino, iniziate come si è detto alle ore 6,45, non sono né brevi né prive di difficoltà. Il pretore lascia il luogo all’incirca un’ora dopo l’inizio della ricognizione, autorizzando il ripristino della linea ferroviaria Palermo–Trapani.

Sostituita la rotaia rotta, alle ore 9,30 la linea viene riattivata.

© Riproduzione riservata