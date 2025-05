Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni e curato insieme a Francesco Trotta. Potete seguirlo a questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Per un mese pubblichiamo ampi stralci della “Relazione sul Caso Impastato”, elaborata dal Comitato della Commissione Parlamentare Antimafia della XIII° Legislatura, sull’uccisione di Peppino Impastato

La chiave di tipo Yale rinvenuta nei pressi di un cespuglio di agave ricompare alle ore 11.10 del 9 maggio nelle mani dei carabinieri che procedono alla perquisizione dei locali adibiti ad emittente Radio privata Aut in Terrasini alla via Vittorio Emanuele, n. 100.

Il verbale della perquisizione dà preliminarmente atto che essa viene effettuata «nella immediatezza dell’evento diretto presumibilmente a provocare un disastro ferroviario, allo scopo di ricercare ogni possibile elemento per far luce sul fatto».

I militari scrivono che «nel corso dell’operazione, considerato che i locali erano chiusi e che non era possibile reperire alcuno dei responsabili in loco, stante l’urgenza [...] abbiamo provveduto ... ad aprire la porta di ingresso facendo uso di una chiave marca Yale rinvenuta nella mattinata nel corso del sopralluogo effettuato in località Feudo del comune di Cinisi in prossimità del cadavere del predetto Impastato».

Alla perquisizione, veniva chiamato ad assistere tale Palazzolo Salvatore, un sarto residente in uno stabile vicino. La perquisizione termina alle ore 11.30 e consente ai carabinieri di sequestrare un cavo, molto verosimilmente telefonico, in tre spezzoni, della lunghezza di mt. 30 «molto simile a quello rinvenuto nel corso del sopralluogo sulla linea ferrata...», così descritto nel verbale di sequestro debitamente formato.

Il maresciallo Riggio riferirà, esaminato da Chinnici, che la chiave adoperata per aprire la porta di ingresso della radio, gli era stata consegnata dal comandante della stazione di Cinisi, che riteneva fosse appunto quella della radio. L’interesse del giudice istruttore a ricostruire il ritrovamento e il successivo impiego della chiave Yale nella perquisizione della sede della radio derivò certamente dal punto n 3 del promemoria della redazione di radio Aut, tutto dedicato a questi particolari.

E – come si è detto – è proprio tentando di ricostruire questi fatti che Chinnici esamina Liborio e apprende dell’avvenuto ritrovamento di altre tre chiavi vicino alla Fiat 850. Altri particolari su questo specifico episodio sono riferiti da Salvatore Vitale, nel corso dell’audizione del 28 settembre 2000 dinanzi al comitato: l’indomani, dopo la morte di Peppino, intorno alle ore 10, io da casa mia vidi dei carabinieri che stavano andando alla sede di Radio Aut; sono andato; insieme a me c’era un dirigente del PCI di Cinisi, si chiama Vincenzo Puleo, e i carabinieri avevano una chiave con cui hanno aperto la sede della Radio.

Sia il Puleo che io gli contestammo che non potevano entrare senza un mandato di perquisizione, gli chiedemmo cosa fosse quella chiave. Ci risposero che era la chiave dell’Impastato. Com’è che i carabinieri potessero avere la chiave della Radio è rimasto sempre un mistero.

Russo Spena Coordinatore. Vorremmo sapere se il fatto che Peppino Impastato avesse un mazzo di chiavi e la chiave di Radio Aut separata dal mazzo fosse un fatto notorio in paese, per cui lo potessero sapere anche i carabinieri.

Vitale. No, era qualcosa che potevano sapere esclusivamente quelli che lavoravano alla Radio, non era un fatto per nulla noto.

Alla domanda di un commissario che chiedeva di sapere se era possibile che i carabinieri l’avessero addirittura avuta già prima del delitto, Salvo Vitale risponde: « Teoricamente è possibile perché se io trovo una chiave nella sua tasca, non è che vado ad individuare che chiave e`, quindi potrebbe anche essere. I carabinieri in quella fase alla Radio vennero solo a cercare una matassa di filo, un cavo telefonico, per dimostrare che era dello stesso tipo di quello che c’era nella macchina di Peppino Impastato».

Quindi, richiesto «se i carabinieri conoscessero il fatto che a Radio Aut c’era del filo» Vitale osserva: «Nessuno esclude che abbiano potuto trovarlo occasionalmente. Loro andarono a cercarlo... fra l’altro era in uno stanzino, non dove era la Radio, ma ad un piano superiore. Andarono a cercarlo e lo portarono... [...], non mi hanno fatto entrare nella Radio, mi hanno tenuto fuori ».

[…] I primi atti della polizia giudiziaria sono state le perquisizione domiciliari presso la casa familiare di Giuseppe Impastato, al corso Umberto 220, ove abitava la madre Felicia Bartolotta e presso il suo domicilio di piazza stazione 12, ove il giovane viveva ospite della zia Fara Bartolotta.

La perquisizione al corso Umberto si concludeva, secondo il verbale alle ore 8,30 circa con esito negativo. Il relativo verbale porta la firma del solo maresciallo De Bono. Viceversa presso l’abitazione della zia Fara i carabinieri rinvenivano e sottoponevano a sequestro 6 lettere e un manoscritto, ritenuti di interesse investigativo. Detto manoscritto, secondo gli inquirenti, attesta la volontà dell’Impastato di porre fine ai suoi giorni con un gesto eclatante, o meglio, una vera e propria azione terroristica…

Di seguito alcuni passi del rapporto dell’11 maggio 1978, sull’argomento: «Nel corso della perquisizione domiciliare eseguita nell’abitazione di Bartolotta Fara, nella camera da letto di Impastato e precisamente nel cassetto del comodino, venivano rinvenute sei lettere e un manoscritto composto di tre fogli a firma di Giuseppe (Impastato) ... Di rilievo ... appare lo scritto autografo... in esso è manifestato il proposito di suicidio ed è manifesta anche la motivazione che lo ha indotto a tale grave decisione.

Egli dice infatti: «Il parto (ossia la decisione non è stato indolore (ossia gli è costato), ma la decisione è presa ... (ossia non revocabile) – Proclamo pubblicamente il mio fallimento come uomo e come rivoluzionario! Non voglio funerali di alcun genere». La motivazione che è già dato rilevare nella frase «il mio fallimento come uomo e come rivoluzionario» acquista contorni ancor più precisi laddove egli critica aspramente «coloro» i quali propugnano «il personalismo», il «riprendiamoci la vita» e la «creatività», finendo col dire che costoro sono le persone peggiori che ha conosciuto e che a loro preferisce «criminali incalliti, ladri, prostitute, stupratori, assassini e le canaglie in genere».

Da queste frasi traspare per intero la macerata delusione per avere speso tanti anni in una intensa ed appassionata attività politica, non compresa da molti compagni del suo gruppo e dagli stessi frustrata con attività meno impegnate politicamente.... Alla stregua delle su esposte considerazioni è dato ritenere che egli il giorno 8 maggio, uscito dalla sede della radio AUT verso le ore 20.15, abbia rinunciato a partecipare alla riunione fissata intorno alle ore 21 e che dopo avere riflettuto ancora una volta su quello che egli stesso ha definito un fallimento, abbia progettato ed attuato l’attentato dinamitardo alla linea ferrata in maniera da legare il ricordo della sua morte ad un fatto eclatante ...».

L’alto grado di inverosimiglianza del costrutto rende difficile accettare l’ipotesi che esso possa avere costituito la struttura portante di un rapporto giudiziario relativo ad un evento così grave e complesso. La contemporaneità tra risoluzione suicidaria, coniugata ad un intento «terroristico» e l’attuazione del progetto palesa profili di evidente illogicità tenuto solo conto della necessaria predisposizione di particolari mezzi (esplosivi, inneschi, ecc.), di cui peraltro non è rinvenuta traccia dagli stessi artificieri chiamati a ispezionare il veicolo.

A tali conclusioni del tutto eccentriche rispetto alle concordanti deposizioni dei compagni dell’Impastato ed al comune sentire, che lo vedevano strenuo oppositore degli interessi mafiosi, il verbalizzante sembra poter pervenire senza tenere conto degli esiti negativi delle perquisizioni e dell’assenza di qualsiasi sia pur minima traccia o sospetto di terrorismo.

Invero, va evidenziato che in occasione di un grave evento delittuoso che vide due carabinieri misteriosamente trucidati all’interno di una caserma dell’arma la notte del 27 gennaio 1976 (la cosiddetta strage della casermetta di Alcamo Marina), vennero orientate dai carabinieri indagini nei confronti di militanti di organizzazioni politiche di sinistra, rivelatesi del tutto prive di risultati e, in tale contesto, anche l’Impastato subì una perquisizione domiciliare, con esito negativo.

A Cinisi, tra l’altro, c’era un’assoluta mancanza di qualsiasi fenomeno riconducibile a presenze terroristiche. Quanto al riferimento, pure presente nel libro Nel cuore dei coralli, a sequestri di documentazione presso l’Impastato senza la redazione di un dettagliato verbale, dall’esame degli atti del fascicolo «P» (permanente) del reparto operativo – acquisito in copia presso il comando provinciale dei carabinieri di Palermo nell’ambito dell’attività preparatoria all’elaborazione di questa relazione – è stato possibile individuare un cospicuo elenco di materiali e documenti di pertinenza dell’Impastato, oggetto di un «sequestro informale», nonché ulteriore corrispondenza fra comandi dipendenti dal gruppo di Palermo relativa a questa documentazione.

Così, con una nota del 1 giugno 1978, a firma del maggiore Enrico Frasca, il nucleo informativo del gruppo di Palermo scriveva alle stazioni di Cinisi e Terrasini e al comando della compagnia di Partinico, trasmettendo un « elenco, sequestrato informalmente nella abitazione di Giuseppe Impastato nel corso delle indagini relative al suo decesso » e richiedendo l’identificazione delle « persone in esso indicate ».

Pertanto è provato che, dopo i sequestri informali eseguiti, cioè senza il rispetto delle formalità di legge, di materiale documentario di proprietà di Giuseppe Impostato, sono stati posti in essere ulteriori accertamenti di cui agli atti processuali non vi è alcun riscontro.

La macroscopicità di questa violazione della legge processuale costituisce una anomalia di intrinseca e indiscutibile gravità. Essa comporta la ideologica falsità degli atti descrittivi delle operazioni di perquisizione e sequestro nei domicili di Giuseppe Impastato, ove venne omesso qualsiasi riferimento a tale documentazione.

Infatti, nel processo verbale di perquisizione domiciliare eseguita ai sensi dell’articolo 224 c.p.p. nell’abitazione di Bartolotta Fara – ove dimorava l’Impastato – firmato, nell’ordine, dall’appuntato Abramo Francesco, dal brigadiere Carmelo Canale e dal maresciallo Di Bono Francesco – non si legge alcun riferimento a documenti diversi dalla sei lettere e al manoscritto, « ritenuti utili per la prosecuzione delle indagini, e in particolare il manoscritto che mette in chiara evidenza i propositi suicidi dell’Impastato » e « opportunamente sequestrati ».

Mentre è il solo maresciallo Di Bono a firmare il processo verbale della perquisizione domiciliare ai sensi dell’articolo 224 c.p.p. presso l’abitazione di Felicia Bartolotta, conclusasi alle ore 8,30 del 9 maggio «con esito negativo». Detto atto «fatto, letto confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra» (e cioè alle ore 21 del 9 maggio presso la stazione di Cinisi) non reca la firma della Bartolotta.

E lo stesso Chinnici sembra aver dubitato delle modalità di verbalizzazione degli atti della polizia giudiziaria, come si evince dall’ultima domanda posta al maresciallo Travali nel lungo esame testimoniale del 19 dicembre 1978. Il tenore della risposta – dal significato evidentemente «relativistico» – fu il seguente: «Di tutti gli atti ai quali io partecipai fu redatto regolare processo verbale che io sottoscrissi e trasmisi alla procura della Repubblica e che confermo».

