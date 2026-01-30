apertura dell’anno giudiziario

In carcere si muore e Nordio pensa al Csm: «Blasfemie dal No»

Giulia Merlo
30 gennaio 2026 • 20:28

Il ministro: bestemmie e «ripugnanti insinuazioni» sulla riforma. La Cassazione: «Rispetto reciproco». Altri tre morti tra i carcerati

Come era inevitabile in un clima così incandescente, l’inaugurazione dell’anno giudiziario in Cassazione ha avuto al centro la riforma costituzionale della magistratura e il referendum del 22-23 marzo. A confrontarsi, davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sono state posizioni distanti: da una parte quella del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, dall’altra quella dei vertici della Cassazione, che non hanno preso direttamente posizione sul testo ma hanno stigmatizzato il cl

Per continuare a leggere questo articolo

Giulia Merlo
Giulia Merlo
Giulia Merlo

Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.