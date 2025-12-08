Provaci ancora, Angelucci: chiesti 50 milioni allo stato

true false

Una causa tira l’altra. Lo sa bene il gruppo della sanità privata degli Angelucci, che, come scopre ora da Domani, è al centro di un vortice di cause civili con Regione e Asl. Cause, quelle individuate da questo giornale, del valore complessivo di almeno 50 milioni di euro: in molte di quelle promosse dalla holding fondata dal deputato Antonio Angelucci, il gruppo ha perso perché chiedeva denari pubblici che non gli spettavano o perché mancava l’accreditamento. Oppure per via della mancanza di c