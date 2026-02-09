Niscemi e altri disastri

Atti ignorati, pm e fedelissimi Sicilia: Musumeci è una frana

Nello Trocchia e Stefano Iannaccone
09 febbraio 2026 • 07:00

I documenti inchiodano l’ex presidente siciliano sulla mancata prevenzione per il disastro niscemese. Da Aricò ad Armao, ecco gli uomini del suo cerchio di potere piazzati nella cabina di regia sul dissesto

Nello Musumeci, una vita spesa a far ardere la fiamma in Sicilia, ha lasciato la sua amata isola per volare a Roma ormai da quattro anni. L’opportunità del resto era ghiotta: ministro per le Politiche del mare e la Protezione civile nel primo governo dei post missini e così uscire dalle faide e dai successi politici locali. Sul territorio ancora oggi l’eredità del potere del ministro è visibile con suoi fedelissimi e figure di riferimento, alcune portate fino a Roma. Eppure è proprio il ruolo go

Per continuare a leggere questo articolo

Nello Trocchia e Stefano Iannaccone
Nello Trocchia e Stefano Iannaccone
Nello Trocchia e Stefano Iannaccone

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.