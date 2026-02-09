Atti ignorati, pm e fedelissimi Sicilia: Musumeci è una frana

I documenti inchiodano l’ex presidente siciliano sulla mancata prevenzione per il disastro niscemese. Da Aricò ad Armao, ecco gli uomini del suo cerchio di potere piazzati nella cabina di regia sul dissesto
Nello Musumeci, una vita spesa a far ardere la fiamma in Sicilia, ha lasciato la sua amata isola per volare a Roma ormai da quattro anni. L’opportunità del resto era ghiotta: ministro per le Politiche del mare e la Protezione civile nel primo governo dei post missini e così uscire dalle faide e dai successi politici locali. Sul territorio ancora oggi l’eredità del potere del ministro è visibile con suoi fedelissimi e figure di riferimento, alcune portate fino a Roma. Eppure è proprio il ruolo go