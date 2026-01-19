la coppia più potente della giustizia/2

Hotel di lusso e cause perse: i silenzi della coppia Bartolozzi-Armao

Nello Trocchia
19 gennaio 2026 • 07:00

Il viaggio a Capri fa ancora discutere. Chi ha pagato il super albergo? Imbarazzo al ministero. La capa di gabinetto era lì con il compagno, consulente di Schifani con vari guai giudiziari

Alcuni mesi fa Domani ha raccontato del viaggio a Capri di Giusi Bartolozzi, la potente capa di gabinetto del ministro Carlo Nordio. Era lì per un convegno, mentre era assente il guardasigilli. Invece di un normale traghetto di linea, come i suoi sottosegretari, è salita a bordo di una motovedetta della Guardia di finanza. Un fatto sul quale sta indagando sia la Corte dei conti sia la procura guidata da Nicola Gratteri. Ma su quel viaggio c’è anche un altro aspetto sul quale andrebbe fatta chiar

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.