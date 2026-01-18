La coppia più potente delle destre

A casa dei Bartolozzi. Tra indagini, debiti e potere

Nello Trocchia
18 gennaio 2026 • 07:00

La capa di gabinetto di Nordio è indagata per Almasri. Il suo compagno Armao è consulente di Schifani. Ma lui ha i compensi in parte pignorati. Entrambi inamovibili, si godono la nuova casa a Fontana di Trevi

Le indagini, le accuse, le cause che devono affrontare non hanno scalfito il loro potere. E quando tutto va male c’è sempre un investimento che porta un po’ di gioia tra le barricate della quotidianità, come la casa acquistata nel cuore della Capitale e pagata all’incirca 1,5 milioni di euro. Eccoli, dunque, Giuseppa, detta Giusi, Bartolozzi e Gaetano Armao sono una coppia nella vita: inseparabili e, soprattutto, insostituibili. E pure inamovibili. Lei magistrata e capo di gabinetto del minister

Per continuare a leggere questo articolo

Nello Trocchia
Nello Trocchia
Nello Trocchia

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.