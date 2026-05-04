Caso Nicole Minetti, i primi riscontri sono negativi. Nordio, causa a Ranucci

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ROMA – «Dall’istruttoria in corso emerge la correttezza formale degli atti e l’assenza di pendenze giudiziarie in Italia e all’estero di Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani», racconta una fonte autorevole a Domani. Le investigazioni, però, non sono ancora finite. Proprio oggi sono attesi i primi esiti parziali degli accertamenti all’estero, in Spagna e in Uruguay, chiesti dalla procura generale di Milano nel supplemento di indagine voluto dal Quirinale sul caso della grazia concessa all’ex igieni