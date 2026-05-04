Inchieste

Caso Nicole Minetti, i primi riscontri sono negativi. Nordio, causa a Ranucci

Nello Trocchia
04 maggio 2026 • 07:00Aggiornato, 04 maggio 2026 • 07:39

Lunedì 4 maggio vertice tra i magistrati. Sull’adozione caos nelle ricostruzioni dei media. L’Interpol: «Per ora non ci sono indagini penali all’estero». Il ministro della Giustizia contro il conduttore: «Se vinco soldi in beneficenza»

ROMA – «Dall’istruttoria in corso emerge la correttezza formale degli atti e l’assenza di pendenze giudiziarie in Italia e all’estero di Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani», racconta una fonte autorevole a Domani. Le investigazioni, però, non sono ancora finite. Proprio oggi sono attesi i primi esiti parziali degli accertamenti all’estero, in Spagna e in Uruguay, chiesti dalla procura generale di Milano nel supplemento di indagine voluto dal Quirinale sul caso della grazia concessa all’ex igieni

Per continuare a leggere questo articolo

Nello Trocchia
Nello Trocchia
Nello Trocchia

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.