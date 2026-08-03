Quel vizio di fare causa ai giornalisti: quali sono i politici che querelano di più i cronisti

Nelle prime 12 posizioni ci sono sette membri dell’esecutivo, nove se si considerano i dimissionari Sgarbi e Santanché. Il leghista il più prolifico, poi l’ex ministra Trenta, Meloni e il ministro alla Difesa. E l’Italia ignora le direttive Ue sulle Slapp

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Matteo Salvini stacca tutti. Il ministro dei Trasporti e vicepremier ha fatto causa a giornalisti italiani almeno 14 volte negli ultimi anni. Nessuno come lui. Il distanziamento dal resto dei politici in carica è talmente abissale da richiamare alla mente le prodezze di Tadej Pogačar, lo sloveno considerato tra i più grandi scalatori della storia del ciclismo. Stesse caratteristiche: resistenza eccezionale e grande esplosività. Solo che Pogačar usa le doti per vincere le gare, il leader della Le