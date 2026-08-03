La classifica

Quel vizio di fare causa ai giornalisti: quali sono i politici che querelano di più i cronisti

Infografica Daniele Zendroni / Visionair
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Stefano Vergine
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03 agosto 2026 • 07:00

Nelle prime 12 posizioni ci sono sette membri dell’esecutivo, nove se si considerano i dimissionari Sgarbi e Santanché. Il leghista il più prolifico, poi l’ex ministra Trenta, Meloni e il ministro alla Difesa. E l’Italia ignora le direttive Ue sulle Slapp

Matteo Salvini stacca tutti. Il ministro dei Trasporti e vicepremier ha fatto causa a giornalisti italiani almeno 14 volte negli ultimi anni. Nessuno come lui. Il distanziamento dal resto dei politici in carica è talmente abissale da richiamare alla mente le prodezze di Tadej Pogačar, lo sloveno considerato tra i più grandi scalatori della storia del ciclismo. Stesse caratteristiche: resistenza eccezionale e grande esplosività. Solo che Pogačar usa le doti per vincere le gare, il leader della Le

Stefano Vergine
Stefano Vergine
Stefano Vergine

È un giornalista freelance specializzato in inchieste economiche. Ha fatto parte dei consorzi internazionali Eic e Icij. I suoi lavori sono stati pubblicati tra gli altri da Bbc, Politico.eu, Rai. È autore di diversi saggi-inchiesta tra cui Il Libro nero della Lega (Laterza) con lo scoop sul Russiagate. Panama Papers, una delle inchieste che ha realizzato, ha ricevuto il premio Pulitzer nel 2017. Il suo ultimo podcast s'intitola “Simone”.