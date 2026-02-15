i dialoghi

«Zecche appese a piazzale Loreto». Le chat tra i carabinieri del caso Ramy

Nello Trocchia
15 febbraio 2026 • 07:00Aggiornato, 17 febbraio 2026 • 16:58

Agli atti dell’indagine sulla morte di Ramy le chat tra gli indagati con alcuni dei protagonisti di quella notte e con altri colleghi. «Datemi pure del fascista non mi interessa»

Non c’è solo la strategia per difendere l’immagine, indirizzare la pubblica opinione, raccogliere fondi per i carabinieri indagati. Ci sono le chat tra i militari, alcuni coinvolti nell’indagine e altri presenti quella sera. La sera in cui è morto il giovane Ramy, i cui familiari sono difesi dall’avvocata Barbara Indovina. Parlano con colleghi, amici. Conoscono la fatica delle notti con straordinari prolungati, stipendi bassi e frustrazione crescente. Chat che descrivono uno scontro ideologico:

Per continuare a leggere questo articolo

Nello Trocchia
Nello Trocchia
Nello Trocchia

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.