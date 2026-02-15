«Zecche appese a piazzale Loreto». Le chat tra i carabinieri del caso Ramy

true false

Non c’è solo la strategia per difendere l’immagine, indirizzare la pubblica opinione, raccogliere fondi per i carabinieri indagati. Ci sono le chat tra i militari, alcuni coinvolti nell’indagine e altri presenti quella sera. La sera in cui è morto il giovane Ramy, i cui familiari sono difesi dall’avvocata Barbara Indovina. Parlano con colleghi, amici. Conoscono la fatica delle notti con straordinari prolungati, stipendi bassi e frustrazione crescente. Chat che descrivono uno scontro ideologico: