Cinema, boss e meloniani: i Senese e la sfilata a Cannes

Emanuele Gregorini “Dollarino” è considerato uno dei capi della cosca che ha messo nei guai Delmastro. La sua presenza al festival francese conduce a una rete di imprenditori legati al partito di Meloni in Sicilia
Nella saga dei rapporti tra il clan Senese, la politica e l’imprenditoria c’è una puntata inedita che Domani può svelare. La location è da sogno: Cannes. Proprio su quel red carpet ha sfilato un mammasantissima del clan ringraziando una manager, Nadia Bravo, e un imprenditore, Patrick Nassogne. La manager ha di recente organizzato un evento con il patrocinio di regione Lombardia, ha ottenuto un affidamento da un’azienda sanitaria lombarda in periodo Covid e vanta ottimi rapporti con la portavoce