Meloni, generali e trumpiani: così Cingolani è stato silurato

Al suo posto è tornato Mariani. Il manager ha pagato lo scarso feeling con i vertici militari. Ma contro l’ad uscente ha pesato il giudizio di Alden, emanazione trumpiana e di Palantir

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I mercati hanno accolto con preoccupazione il cambio al vertice di Leonardo, dove è arrivato Lorenzo Mariani come amministratore delegato al posto di Roberto Cingolani. Il titolo in Borsa è affondato, finendo per perdere oltre il 5 per cento alla fine delle contrattazioni a Piazza Affari. Le nomine, ufficializzate delle liste depositate giovedì sera (e in attesa di ratifica degli organi sociali) hanno confermato la sostituzione al vertice del colosso degli armamenti. Alla presidenza, così come p