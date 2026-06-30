Crosetto cerca casa, l’Esercito gliela trova: «Ragioni di sicurezza» (e di portafogli)

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La saga immobiliare del ministro della Difesa non è finita. Guido Crosetto cambia casa. Ancora una volta. È prossimo un altro trasloco per il cofondatore di Fratelli d’Italia. Si sposterà da una zona di pregio di Roma, ma situata più fuori dal centro, al cuore della capitale. In un immobile della Difesa. La richiesta di una nuova abitazione è stata avanzata nelle scorse settimane con scadenza fissata al 10 giugno. La massima urgenza La lettera è stata inviata allo stato maggiore dell’Esercito,