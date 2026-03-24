Delmastro, giallo sul certificato antimafia. Caroccia sui social: «La bisteccheria è mia»

true false

«Buonasera, grazie per la sua recensione (...) spero ci rivenga a trovare visto che la carne le è piaciuta ne sarei felice». «Grazie». «Guardi che il filetto sta a 25 (euro, ndr) forse si sbaglia, ha letto male credo. E il calice della casa non c’è sul menù, c'è solo quello doc mi dispiace bastava dirmelo glielo avrei spiegato». Nell’estate del 2025 l’uomo del clan Senese, Mauro Caroccia, oggi in carcere a Viterbo per mafia, prende il suo telefono e controlla pedissequamente le recensioni che i