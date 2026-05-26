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«Peggio degli ebrei non so cosa possa esserci», «leccaculo dei giudei», ecco le chat del partito di Meloni in Trentino

Stefano Iannaccone
26 maggio 2026 • 19:35Aggiornato, 27 maggio 2026 • 15:15

I messaggi antisemiti in un gruppo interno di Fratelli d’Italia. A scriverli dirigenti di primo piano di Trento. Tra questi l’ex candidato alla leadership provinciale

«Non so cosa ci sia peggio degli ebrei», «leccaculo dei giudei», «ad averci le p… le cose sarebbero diverse». Sono le pesanti espressioni antisemite scritte in una chat di dirigenti di Trento di Fratelli d’Italia letta da Domani. Ci sono ex consiglieri comunali e componenti del coordinamento provinciale. Secondo quanto può raccontare questo giornale, infatti, alcuni esponenti del partito di Giorgia Meloni si sono lasciati andare a commenti pesanti in una chat interna, denominata Congresso FdI, n

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Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.