«Peggio degli ebrei non so cosa possa esserci», «leccaculo dei giudei», ecco le chat del partito di Meloni in Trentino

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«Non so cosa ci sia peggio degli ebrei», «leccaculo dei giudei», «ad averci le p… le cose sarebbero diverse». Sono le pesanti espressioni antisemite scritte in una chat di dirigenti di Trento di Fratelli d’Italia letta da Domani. Ci sono ex consiglieri comunali e componenti del coordinamento provinciale. Secondo quanto può raccontare questo giornale, infatti, alcuni esponenti del partito di Giorgia Meloni si sono lasciati andare a commenti pesanti in una chat interna, denominata Congresso FdI, n