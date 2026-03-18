Caputi e l’incarico misterioso a Fondi, dimissioni dopo i guai del Superbonus

Il capo di gabinetto di Meloni ha lasciato l’organismo di vigilanza della Termo, cresciuta grazie alle norme sul 110 per cento. Il ruolo non era mai stato reso pubblico. L’azienda è andata in grave crisi in seguito allo stop del governo agli aiuti all’edilizia. Nella società aveva investito anche il fondo pubblico Fii che fa capo a cdp: quasi 13 milioni andati in fumo

true false

Tra il 2023 e il 2024, nei lunghi mesi in cui il governo ha fatto i salti mortali per tappare il buco miliardario del Superbonus, Gaetano Caputi aveva un motivo in più per seguire l’affannata rincorsa dell’esecutivo. Un motivo strettamente personale, perché il capo di gabinetto di Giorgia Meloni aveva messo la sua lunga esperienza di giurista al servizio di un’azienda che è cresciuta a gran velocità proprio grazie al Superbonus per poi perdere rapidamente quota, quando le norme in materia sono s