Servizi segreti, affari e conflitti di interessi: l’indagine su Del Deo riallaccia i fili di tre anni di inchieste di Domani

L’iscrizione nel registro degli indagati dell’ex vice direttore dell’Aisi è l’ultimo capitolo di una vicenda che ne intreccia molte altre. Dal mistero degli sconosciuti che armeggiano con l’auto di Andrea Giambruno allo spionaggio contro il capo di gabinetto di Palazzo Chigi Gaetano Caputi. Ma ancora più indietro, l’operazione di acquisizione Sind-Maticmind di Carmine Saladino (indagato nella stessa indagine). Il ruolo di Giancarlo Innocenzi Botti (non indagato) e i legami con il ministro Guido Crosetto

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Quando si ha a che fare con indagini giudiziarie che riguardano il potere politico, finanziario o imprenditoriale, il rischio è di perdersi nella miriade di nomi, sigle, dettagli, che scorrono quotidianamente sui siti online e sui giornali di carta. Se poi di mezzo ci sono i servizi segreti con i loro acronimi, nomi in codice, procedure segrete e strutture parallele di spionaggio non legali e quindi formalmente inesistenti, la faccenda si complica ancora di più. Proviamo perciò a mettere ordine