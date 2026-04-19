La grande riforma della sanità militare: così la “clinica Crosetto” può sfruttarla

Il ministro ha puntato sulla riforma del sistema sanitario dell’esercito che crea le basi per l’ingresso di soggetti privati. Sua moglie, Gaia Saponaro, è da poco entrata nella proprietà di un poliambulatorio accreditato. Tra i soci un imprenditore in affari con la Difesa

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Mettere i medici militari al servizio anche dei civili, così da abbattere le liste d’attesa del Servizio sanitario nazionale. È questa una delle novità più sponsorizzate della riforma della sanità militare voluta dal ministro della Difesa, Guido Crosetto. Analizzando il decreto legislativo si scopre però che c’è anche un altro aspetto: della riforma potrebbero beneficiare i poliambulatori privati. E chi è da poco diventata proprietaria di un poliambulatorio privato? Sua moglie, un amico del mini