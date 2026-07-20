«Rischio di conflitto d’interessi»: Leonardo denuncia l’ex manager

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Un conflitto d’interessi da 350mila euro. Anzi, da 995mila euro. O forse è meglio fare la somma e riformulare: un conflitto d’interessi da oltre 1,3 milioni di euro. Il totale può variare a seconda di quali addendi vengano considerati, ma la sostanza non cambia. Dentro Leonardo, gruppo partecipato dallo Stato, fino a poco tempo fa ha lavorato un manager che, secondo la stessa Leonardo, avrebbe approfittato della sua posizione apicale per guadagnare soldi come imprenditore privato, concedendo in