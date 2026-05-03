Affitti e conflitti di interessi. Disabilità, mistero Locatelli

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Una rivista come house organ, un’autorità garante priva di poteri reali e un mix tra tagli e burocrazia che crea sempre più problemi al mondo della disabilità. Era attesa una rivoluzione, con l’istituzione di un ministero ad hoc per le disabilità, fortemente voluto dalla Lega che ha indicato Alessandra Locatelli. Dopo tre anni e mezzo il bilancio racconta di ritardi nell’erogazione dei fondi, risorse spostate da una parte all’altra, che hanno generato confusione. Mentre gli organismi terzi si so