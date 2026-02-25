inchiesta sugli appalti nei servizi segreti

Maticmind e quei soldi a Innocenzi Botti. All’amico di Crosetto 100mila euro l’anno

Carmine Saladino
Giovanni Tizian
25 febbraio 2026 • 07:00Aggiornato, 25 febbraio 2026 • 10:59

Saladino, che controllava anche Sind e che lavorava con la Difesa, pagava l’ex politico. I nuovi azionisti hanno chiuso il contratto. Per Cvc e Cpd adesso la sfida più grande è riportare la spa ai fatturati di un tempo, quando dall’Aisi arrivavano milioni di lavori

Se dovessimo raffigurarla, useremmo dei cerchi concentrici. Perché questa storia di affari riservati e servizi segreti, svelata da Domani in questi giorni, altro non è se non un esempio di intrecci fiduciari, amicali, di conoscenze, grazie ai quali ottenere affidamenti milionari e consulenze di notevole valore. Ed è, dunque, il racconto di come un blocco di potere ha governato la sicurezza interna affidando gran parte delle commesse a una società di nome Sind spa. Attorno a tale sigla e alla sua

Giovanni Tizian
