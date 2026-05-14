Quei soldi alla nipote di La Russa: «Scelta per i suoi onorari bassi»

L’Enel ha dato da luglio 2023 incarichi che finora ammontano a 90mila euro complessivi a Matilde Raspagliesi. L’avvocata è nello studio del presidente del Senato da 25 anni. Ma spiega: «Mi muovo in autonomia». Il gruppo elettrico a Domani: «Nessun rapporto con lo studio. Ulteriori compensi? sono del tutto ipotetici»

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L’Enel ha assegnato incarichi legali, in tre anni, per un valore di poco superiore a 90mila euro complessivi alla nipote dell’attuale presidente del Senato, Ignazio La Russa: l’avvocata Matilde Raspagliesi, collaboratrice di spicco dello studio legale della famiglia del fondatore di Fratelli d’Italia. Ma, precisa l’ufficio stampa di Enel, contattato da questo giornale, «gli incarichi sono stati affidati direttamente all’avv. Raspagliesi, non vi è alcun mandato con lo studio La Russa». Perché pro