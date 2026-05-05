Nomine e disabilità, «Danno erariale dall’Osservatorio»: nuovo caso da Locatelli

Per il M5s l’osservatorio sulle condizioni delle persone disabili è scaduto già a dicembre, ma continua a portare spese. Il ministero replica: «Tutto regolare, mandati azzerati con il nuovo regolamento». E vuole un’altra proroga fino al 2029
Le politiche per la disabilità sono sempre più terra di conquista per la Lega. Con l’obiettivo di andare anche oltre il governo Meloni. Il controllo dell’Osservatorio sulla condizione delle persone con disabilità, organo consultivo di carattere tecnico scientifico, può infatti continuare anche oltre la scadenza del mandato dell’esecutivo. La ministra leghista Alessandra Locatelli ha in mente un progetto, esplicitato negli incontri informali: prorogare di tre anni l’organismo, tenendolo in piedi