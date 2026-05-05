La denuncia sulla possibile irregolarità

Nomine e disabilità, «Danno erariale dall’Osservatorio»: nuovo caso da Locatelli

Stefano Iannaccone
05 maggio 2026 • 07:00Aggiornato, 05 maggio 2026 • 07:13

Per il M5s l’osservatorio sulle condizioni delle persone disabili è scaduto già a dicembre, ma continua a portare spese. Il ministero replica: «Tutto regolare, mandati azzerati con il nuovo regolamento». E vuole un’altra proroga fino al 2029

Le politiche per la disabilità sono sempre più terra di conquista per la Lega. Con l’obiettivo di andare anche oltre il governo Meloni. Il controllo dell’Osservatorio sulla condizione delle persone con disabilità, organo consultivo di carattere tecnico scientifico, può infatti continuare anche oltre la scadenza del mandato dell’esecutivo. La ministra leghista Alessandra Locatelli ha in mente un progetto, esplicitato negli incontri informali: prorogare di tre anni l’organismo, tenendolo in piedi

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Stefano Iannaccone
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Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.