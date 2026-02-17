«Abbiamo brutalizzato il testimone»: così è nato il depistaggio nel caso Ramy

Ci sono quattro militari dell’Arma indagati per aver sviato le verifiche. Un dialogo racconta come inizia l’insabbiamento. I pm notificano un nuovo avviso di conclusione delle indagini agli agenti: omicidio stradale nell’adempimento del dovere
«Questo testimone oculare da dove c... è uscito? C’era quello là che abbiamo brutalizzato con Gigi e basta. Questo qua da dove c... è uscito, questo che hanno intervistato (...) Siamo un’amministrazione a perdere, già che ci hanno tolto il settore per una settimana (l’area di controllo). Quando bisognava andare lì con battaglione e chi più ne ha più ne metta bisognava tirarli a uno a uno da dentro i palazzi per far vedere che sei uno stato forte». A parlare così è un carabiniere. Il giorno è 26