Dal maltempo alle autostrade: i doppi incarichi degli amici di Musumeci

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, potrebbe tornare presto in Sicilia dopo il maltempo che ha provocato danni pari a due miliardi di euro. Soprattutto perché la posizione del ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, già presidente della regione, è a dir poco traballante, al centro di critiche e interrogazioni parlamentari da parte delle opposizioni. Intanto Domani può rivelare nuovi incroci e consulenze tra i membri, fedelissimi di Musumeci, della cabina di regia che in Sicil