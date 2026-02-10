niscemi e altri disastri

Dal maltempo alle autostrade: i doppi incarichi degli amici di Musumeci

Nello Trocchia
10 febbraio 2026 • 07:00

Tra i componenti della cabina di regia per l’emergenza c’è Gaetano Armao che riceve consulenze dal consorzio autostrade controllato dall’assessore Alessandro Aricò, fedelissimo del ministro

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, potrebbe tornare presto in Sicilia dopo il maltempo che ha provocato danni pari a due miliardi di euro. Soprattutto perché la posizione del ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, già presidente della regione, è a dir poco traballante, al centro di critiche e interrogazioni parlamentari da parte delle opposizioni. Intanto Domani può rivelare nuovi incroci e consulenze tra i membri, fedelissimi di Musumeci, della cabina di regia che in Sicil

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.