interpol e autorità di montevideo indagano sulle pratiche

Il bimbo abbandonato e l’affidamento. In Uruguay le carte tengono a galla Minetti

Nicole Minetti
Nicole Minetti
Nicole Minetti
Nello Trocchia
30 aprile 2026 • 07:00

Una fonte anonima racconta a La Diaria di un’adozione segnata da «irregolarità», ma il tg nazionale Telenoche ottiene le carte. «Il bambino fu abbandonato fin dalla nascita». Nessuna causa contro la famiglia, ma «un iter di affidamento del tribunale». I dubbi sui «festini» al ranch di Cipriani

«Nicole Minetti chiarirà ogni dubbio e gli accertamenti in corso le daranno ragione», dice a Domani il suo avvocato, Emanuele Fisicaro. Ma oltre le rassicurazioni ci sono troppe domande rimaste ancora senza risposta. Le stanno cercando, su richiesta dell’Interpol italiana, le autorità dell’Uruguay. Il caso della grazia concessa all’ex igienista dentale è deflagrato quando il Quirinale ha diffuso un comunicato chiedendo a ministero e, di conseguenza alla procura generale di Milano, di verificare

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Nello Trocchia
Nello Trocchia
Nello Trocchia

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.