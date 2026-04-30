Il bimbo abbandonato e l’affidamento. In Uruguay le carte tengono a galla Minetti

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«Nicole Minetti chiarirà ogni dubbio e gli accertamenti in corso le daranno ragione», dice a Domani il suo avvocato, Emanuele Fisicaro. Ma oltre le rassicurazioni ci sono troppe domande rimaste ancora senza risposta. Le stanno cercando, su richiesta dell’Interpol italiana, le autorità dell’Uruguay. Il caso della grazia concessa all’ex igienista dentale è deflagrato quando il Quirinale ha diffuso un comunicato chiedendo a ministero e, di conseguenza alla procura generale di Milano, di verificare