Il bambino di Nicole Minetti, la madre fu arrestata: «Criminale pericolosa»

I media locali e una sentenza tratteggiano l’identikit della donna. Gli avvocati di Minetti: «Noti all’istituto i suoi precedenti penali»
Una madre «indigente» e sparita nel nulla, la «sua avvocata» morta carbonizzata, un bimbo «non abbandonato dai genitori» e «strappato» da due milionari italiani alla legittima famiglia. Sullo sfondo un bunga bunga in salsa sudamericana con la suggestione di un ministro, Carlo Nordio, in visita nella tenuta dei festini mentre lavorava a una delicata grazia di Stato. La clemenza a Nicole Minetti, scoperta da Mi Manda Raitre, e rilanciata dall’inchiesta in più puntate del Fatto Quotidiano, è presto