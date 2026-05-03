Il caso: i dubbi che restano

Il bambino di Nicole Minetti, la madre fu arrestata: «Criminale pericolosa»

Enrica Riera e Nello Trocchia
03 maggio 2026 • 07:00Aggiornato, 03 maggio 2026 • 10:14

I media locali e una sentenza tratteggiano l’identikit della donna. Gli avvocati di Minetti: «Noti all’istituto i suoi precedenti penali» 

Una madre «indigente» e sparita nel nulla, la «sua avvocata» morta carbonizzata, un bimbo «non abbandonato dai genitori» e «strappato» da due milionari italiani alla legittima famiglia. Sullo sfondo un bunga bunga in salsa sudamericana con la suggestione di un ministro, Carlo Nordio, in visita nella tenuta dei festini mentre lavorava a una delicata grazia di Stato. La clemenza a Nicole Minetti, scoperta da Mi Manda Raitre, e rilanciata dall’inchiesta in più puntate del Fatto Quotidiano, è presto

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Enrica Riera e Nello Trocchia