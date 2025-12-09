Perde in tribunale, vince in parlamento, per Angelucci c’è la norma salva-privati

La holding di famiglia è stata condannata anche in Cassazione dopo i ricorsi contro regione Lazio e Asl per alcune cause perse. Alla Camera è in dirittura d’arrivo l’approvazione della legge che favorisce lo status quo per l’accreditamento al sistema sanitario
Dietro agli affari del paperone degli eletti a Montecitorio, Antonio Angelucci, si nasconde una raffica di contenziosi civili dal valore milionario. Come raccontato da Domani, si tratta per lo più di cause che la holding riconducibile alla famiglia del parlamentare ha avviato contro la regione Lazio e le Asl capitoline. In alcune si vince, in altre si perde, venendo condannati a corrispondere centinaia di migliaia di euro. Ma pure in caso di condanna in primo e secondo grado, la dinastia degli A