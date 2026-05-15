Tra politica e affari, la famiglia La Russa fa incetta di nomine

Il primogenito Geronimo è presidente Aci e nel Cda del Piccolo. Lorenzo Cochis era assunto alla Fondazione di Milano-Cortina. Dopo l’articolo di Domani, 5 5 Stelle chiedono chiarimenti sugli affidamenti dell’Enel all’avvocata Raspagliesi
Dopo l’articolo di Domani, le opposizioni vogliono chiedere in Parlamento chiarimenti sugli incarichi assegnati dall’Enel, per un valore di 90mila euro in meno di tre anni, all’avvocata Matilde Raspagliesi, nipote del presidente del Senato, Ignazio La Russa, da 25 anni nello studio legale La Russa, oggi guidato da Geronimo, figlio del co-fondatore di Fratelli d’Italia. La società pubblica ha spiegato che la professionista è stata scelta per la «comprovata esperienza» e per gli onorari «competiti