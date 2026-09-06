Inchieste

Ranucci e l’amico del “Cecato”: così aiutò Lavitola sul bistrò

Nello Trocchia
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06 settembre 2026 • 07:00

L’incontro con il costruttore Pulcini, vicino in passato a Massimo Carminati (ma assolto in Mafia Capitale). Il conduttore gli chiese di “mediare” con la proprietaria del Cefalù: Lavitola voleva comprare l’immobile

Nelle pieghe dell’inchiesta giudiziaria sulla bomba contro l’ex conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, ci sono gli intrecci tra la vittima e il suo carnefice, Valter Lavitola, l'amico fraterno che ha ordinato di piazzare l’ordigno d’amore. Intrecci legati agli affari dell'ex faccendiere, affari nei quali Ranucci evidenzia chiaramente di non essere mai entrato, ma nel quale ha avuto un ruolo di suggeritore. Un consigliere d'eccezione. Domani può svelare per la prima volta che non c’è solo la que

Nello Trocchia
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Nello Trocchia

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.