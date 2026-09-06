Ranucci e l’amico del “Cecato”: così aiutò Lavitola sul bistrò

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Nelle pieghe dell’inchiesta giudiziaria sulla bomba contro l’ex conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, ci sono gli intrecci tra la vittima e il suo carnefice, Valter Lavitola, l'amico fraterno che ha ordinato di piazzare l’ordigno d’amore. Intrecci legati agli affari dell'ex faccendiere, affari nei quali Ranucci evidenzia chiaramente di non essere mai entrato, ma nel quale ha avuto un ruolo di suggeritore. Un consigliere d'eccezione. Domani può svelare per la prima volta che non c’è solo la que