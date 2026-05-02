Milano formato Salone. Ora la crisi abitativa travolge l’hinterland

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A Milano, durante la Design Week, pochi giorni di affitto valgono quanto un mese o di più. È questo il meccanismo che sta ridisegnando il mercato della casa, spingendosi anche nell’hinterland. Il Fuorisalone, capace di attirare capitali da tutto il mondo e rendere la città un lunapark di eventi per una settimana, in città dal 20 al 26 aprile, come ogni anno porta con sé un impatto economico enorme. Secondo le stime di Confcommercio Milano Lodi Monza Brianza, l’indotto turistico per l’edizione 20