Complotti, indagini e faide: sui servizi segreti è disastro di Fiamma

La presidente Meloni ha voluto circondarsi solo di fedelissimi, affidando a Mantovano la delicata delega. L’inchiesta sui neri di Del Deo chiude il cerchio dei veleni. E nell’ultimo anno il governo è corso ai ripari
Due persone sospette che si avvicinano all’auto dell’allora compagno della premier. I servizi segreti che controllano il capo di gabinetto della presidente del Consiglio. Un software-spia nella disponibilità della nostra intelligence per controllare attivisti, finito anche nel telefonino di alcuni giornalisti. Una sceneggiatura ricca di colpi di scena e casi singolari, che aleggiano sulla gestione dei servizi nell’era dell’esecutivo Meloni. Certo una narrazione un po’ romanesca e caciarona, ma d