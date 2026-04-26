l’intelligence travolta dal caso del deo

Complotti, indagini e faide: sui servizi segreti è disastro di Fiamma

Stefano Iannaccone
26 aprile 2026 • 07:00

La presidente Meloni ha voluto circondarsi solo di fedelissimi, affidando a Mantovano la delicata delega. L’inchiesta sui neri di Del Deo chiude il cerchio dei veleni. E nell’ultimo anno il governo è corso ai ripari

Due persone sospette che si avvicinano all’auto dell’allora compagno della premier. I servizi segreti che controllano il capo di gabinetto della presidente del Consiglio. Un software-spia nella disponibilità della nostra intelligence per controllare attivisti, finito anche nel telefonino di alcuni giornalisti. Una sceneggiatura ricca di colpi di scena e casi singolari, che aleggiano sulla gestione dei servizi nell’era dell’esecutivo Meloni. Certo una narrazione un po’ romanesca e caciarona, ma d

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Stefano Iannaccone
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Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.