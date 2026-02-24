INCHIESTA SUGLI APPALTI DEI SERVIZI SEGRETI

Sind, scatta l’indagine interna. «Spese a insaputa di Belloni»

Giovanni Tizian
24 febbraio 2026 • 07:00Aggiornato, 24 febbraio 2026 • 08:43

Dopo l’inchiesta di Domani, avviate verifiche interne ai servizi segreti sugli appalti ricevuti dall’azienda. L’entourage della diplomatica: «Fatti solo impianto di videosorveglianza e potenziamento vecchi allarmi». Saladino ha venduto le sue ultime quote di Maticmind per 60 milioni

La storia di affari riservati e servizi segreti, di amicizia e riconoscenza che diventano il lasciapassare necessario per far lievitare i fatturati di un’azienda, deve aver suscitato molte perplessità sulla vecchia gestione all’interno dell’Agenzia per la sicurezza interna (Aisi) e del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. A tal punto, risulta a Domani, che è iniziata una serie di verifiche interne per analizzare il rapporto tra la società Sind spa e le agenzie di intelligence. Un ra

