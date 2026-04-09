Testimoni di uno stupro: i traumi indelebili dei figli

Gli abusi sono fattori di rischio dello sviluppo psicofisico in chi li subisce e in chi assiste dentro casa. «Mio figlio si è chiuso in un guscio e ha un dolore che tiene dentro», dice la madre vittima dell’ex marito
Quando in Francia è scoppiato il caso Pelicot, sulle violenze che il marito infliggeva alla moglie dopo averla sedata a sua insaputa, inizialmente si è parlato poco del coinvolgimento degli altri familiari. Eppure, come racconta la figlia di Gisèle Pelicot, Caroline Darian, nel suo memoir, le indagini hanno rivelato fotografie e video fatti di nascosto anche a lei, così come alle mogli dei suoi fratelli. Darian è convinta che il padre possa averla drogata per abusare di lei, come fatto con la ma